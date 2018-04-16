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» » Рок-фестиваль Rock'n'Ball

Рок-фестиваль Rock'n'Ball

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Автор: IBRecords
0
Фото:
vk.com
Дата 14 июня 2018 года даёт старт новому рок-фестивалю «ROCK’N’BALL», который состоится в Санкт-Петербурге в Ледовом Дворце.

Участники и зрители фестиваля, в течение почти шести часов, будут находиться в центре футбольных событии и в атмосфере безудержного рока. Выступления звёзд будут сменяться трансляциями с Открытия Чемпионата мира и первого матча: Россия - Саудовская Аравия. Поклонников рок-музыки, болельщиков и легендарных футболистов будут приветствовать известные рок-группы и исполнители: «СПЛИН», «ПИКНИК», ВАДИМ САМОЙЛОВ («Агата Кристи»), группа «СЛОТ», а также лауреаты рок-фестивалей из Перми, Калининграда, Архангельска и Москвы. Большим подарком станет выступление одного из основоположников английского хард-рока КЕНА ХЕНСЛИ (Ken Hensley, бывший участник Uriah Heep). Зрители фестиваля получат возможность принять участие в призовых конкурсах от наших партнёров.
Название одной из групп-участников фестиваля – группы «СПЛИН» держится в секрете. Зрители могут голосовать и «выбрать» рок-группу в течение ближайшего месяца на сайте ROCKNBALL.RU. Имя группы будет объявлено 09 апреля в эфире инфо-партнёров фестиваля: радиостанция «Питер-FM» и телекомпания «Петербург ТВ».
Фестиваль ROCK’N’BALL 2018 будет интересен жителям Санкт-Петербурга, а так же гостям города, прибывшим на второй матч Чемпионата, который состоится 15 июня на стадионе «Зенит - Арена». Мы убеждены, что любители рок-музыки и футбола неразделимы, а напротив, обладают особой взаимосвязью и энергетикой, поэтому проект вызовет существенный интерес!
Будь с Россией на ROCK’N’BALL 2018!
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