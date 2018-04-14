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» » Джазовый концерт к 70-летию государства Израиль

Джазовый концерт к 70-летию государства Израиль

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге состоится единственный концерт популярной израильской певицы Марины Максимилиан Блюмин

22 апреля в Петербурге состоится единственный концерт популярной израильской певицы Марины Максимилиан Блюмин — сольное выступление приурочено к 70-летию государства Израиль

Молодая певица давно покорила сердца израильтян. Ее музыка с первых нот поражает всех своим гипнотическим, низким звучанием, а голос от нежного женского с тягучей джазовой мелодией невероятным образом переходит в энергичный рэп.
Израильтянка с невероятной энергетикой, которая в 2016 году была удостоена награды “женщина года в Израиле”, приезжает в северную столицу, чтобы отметить с петербуржцами День Рождения государства Израиль, у которого в этом году юбилей – 70 лет!

Приятным бонусом вечера станет розыгрыш настоящего билета в лето – в солнечный Израиль от израильской авиакомпании EL-AL.

Организатор концерта - израильский культурный центр «Натив» при Посольстве государства Израиль в РФ

Стоимость билетов: от 300 рублей
Купить онлайн: https://taction.timepad.ru/event/693522/
Источник: vk.com/70israel
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