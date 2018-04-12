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Главный научный сотрудник Государственного музея истории религии стала победителем конкурса «Музейный десант»

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Автор: nnikitina-pr
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Фото:
museum.fondpotanin.ru
Определены победители конкурса «Музейный десант» сезона 2017/18 благотворительной программы «Музей без границ». 

Определены победители конкурса «Музейный десант» сезона 2017/18 благотворительной программы «Музей без границ». Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал список из 40 сотрудников российских музеев, которые получат возможность изучить опыт российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых поездок.
Главный научный сотрудник Государственного музея истории религии стала победителем конкурса «Музейный десант»Юлия Рогова[/b], главный научный сотрудник отдела «Религии архаических обществ и Древнего мира» Государственного музея истории религии (г.Санкт-Петербург) вошла в число победителей. Благодаря выигранному гранту, Юлия пройдёт индивидуальную стажировку в отделе нумизматики Государственного исторического музея в Москве.
Юлия Рогова: «Благодаря победе в конкурсе, я смогу получить новые знания в области работы с античными монетами. В настоящий момент в постоянной экспозиции Музея истории религии практически не представлены памятники нумизматики, хранящиеся в собрании музея. После прохождения стажировки я надеюсь исправить эту ситуацию. Нумизматический материал достаточно сложен в экспонировании - предметы мелкие, их сложно выставить таким образом, чтобы были видны обе стороны. Преодолеть эти трудности можно с помощью новых мультимедийных технологий, которые дают возможность демонстрировать увеличенные изображения предметов и позволяют по-новому скомпоновать объекты, чтобы раскрыть важные темы. В нашем случае, одной из таких тем будут изображения богов в памятниках античной нумизматики. Также, после прохождения стажировки, я собираюсь подготовить каталог нумизматической коллекции нашего музея и сделать выставку наиболее редких и интересных монет. Очень надеюсь, что для реализации этих идей мне помогут знания и опыт коллег из Государственного исторического музея».
Конкурс «Музейный десант» содействует профессиональной мобильности сотрудников российских музеев и подразумевает предоставление грантов для участия в индивидуальном обучении, семинарах, и образовательных программах в России и за рубежом. Целью конкурса является повышение открытости российских музеев к внедрению инновационных подходов, расширение партнерств и сетевого взаимодействия между музейными профессионалами и между музеями, а также укрепление престижа музейных профессий.
Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева: «Конкурс «Музейный десант» позволяет увидеть, какие вопросы наиболее актуальны сегодня для музейных профессионалов. В этом году тематика поездок стала гораздо разнообразнее. Помимо традиционных тем реставрации, хранения, работы с посетителями, наши победители будут изучать маркетинговую политику, развитие музейного сервиса, проектирование художественных пространств, формирование партнерств. Характерно, что в этом году победители поедут не только учиться, но и делиться знаниями: впервые при поддержке Фонда четверо российских музейщиков представят свои наработки на международных профессиональных площадках в Германии («Пространство и его художественное решение»), Италии («Конференция по наскальному искусству), Финляндии («Взаимодействие музеев с социально-ориентированными НКО в сфере культуры и искусства») и Франции («V Международный палеонтологический конгресс»). Для нас важно, чтобы программы Фонда не только удовлетворяли спрос, но и предлагали идеи на перспективу, поэтому участники директорской стажировки будут углубленно изучать тему партнерства — сотрудничества музеев с интернет-компаниями и электронными медиа, университетами и лабораториями, бизнесом и социально ориентированными НКО, театрами, концертными площадками, креативными кластерами, бизнесом, профессиональными сообществами».
В этом году конкурс проводился в новом формате и с новыми номинациями. Больше всего заявок (20) поступило из Пермского края, 8 из них получили гранты. Из Санкт-Петербурга поступило 7 заявок, в числе победителей 1 заявка.
Список победителей конкурса http://museum.fondpotanin.ru/novosti/2018-04-03/39872159
Подробнее о конкурсе «Музейный десант» http://museum.fondpotanin.ru/museumsanfrontier/landing
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