XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей

12 апреля XIII конкурс художников «Семейные ценности» объявит победителей. Награждение студентов-лауреатов Премии мецената Минакова пройдет в конференц-зале Научно-исследовательского музея Академии художеств.
Выставка-конкурс «Семейные ценности» продолжает работу до 15 апреля в Рафаэлевском зале Музея Академии художеств. На выставке соревнуются 219 работ художников: студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и школьников Лицея имени Иогансона. Работа жюри и награждение победителей – финальные мероприятия XIII конкурса мецената Игоря Минакова.
В условиях высокой конкуренции, особенно в номинациях «Живопись» (здесь соревнуются 67 работ) и «Скульптура» (60 работ) жюри конкурса предстоит непростая задача определить победителей.
Выставку посетил Семен Михайловский, ректор Государственного института имени Репина:
Конкурс развивается, академия развивается, и мы ориентируемся на то, чтобы поддерживать талантливых ребят. Очевидно, что талантливые из них награждаются премиями. Спасибо меценату".
12 апреля в конференц-зале будут объявлены итоги жюри и имена победителей. В конкурсе 5 номинаций, с тремя призовыми местами в каждой.
Премия Минакова – благотворительный проект, организованный для талантливой молодежи по инициативе петербургского бизнесмена Игоря Минакова. В 2018 году проходит XIII конкурс, первый состоялся в 2006-м году. За 12 лет более 270 школьников и студентов стали лауреатами премий мецената Игоря Минакова.
Подробная информация на сайте мецената: http://igorminakov.ru/