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» » Послания в бутылке от Молодежного совета Красногвардейского района

Послания в бутылке от Молодежного совета Красногвардейского района

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Красногвардейскому району исполняется 45 лет

13 апреля Красногвардейскому району исполняется 45 лет. Молодежный совет в честь знаковой даты организовал квест-конкурс для жителей по основным точкам притяжения в районе.

Каждый день с 9 по 13 апреля в группе Совета (https://vk.com/molodezh_vpered) появляется видео-подсказка локации, где спрятано послание в бутылке. Найдя его, участник квеста должен выложить фото с хэштегами #красногвардейский45 #мсспб. И затем с ним связываются организаторы и вручают приз. Всего таких локаций 10, обновление в группе Молодежного Совета проходит ежедневно.

«Идея квеста возникла на нашем очередном мозговом штурме. Мы вспомнили эпизод телешоу «Орел и решка», где ведущий прячет в бутылку 100$, и по видео люди должны найти ее. Деньги в бутылки мы прятать не стали, а вот интересную информацию о локации, промо-код на пиццу - показалось крутой идеей!», - рассказывает председатель молодежного совета Красногвардейского района Мария Шруб.

Вчера послание было спрятано в парке Малиновка, а сегодня жители Петербурга могут попробовать себя в роли сыщиков сразу в двух местах: Центральной районной библиотеке имени Н.В. Гоголя (Среднеохтинский пр., 8) и библиотеке «Ржевская» (Индустриальный пр., 35, к. 1).
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