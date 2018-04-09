Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»

Торжественный концерт классической музыки в традициях музыкальных салонов Санкт-Петербурга во Дворце Великого Князя Владимира Александровича.

Всех гостей ждет бокал игристого вина и эксклюзивная прогулка по залам Владимирского дворца с экскурсией. Вы увидите парадные интерьеры, выполненные в различных стилях, узнаете историю дворца, пережившего революционную смену эпох, и его владельцев — великокняжеской четы Романовых.

Дворец Великого Князя Владимира был одним из центров светской жизни Петербурга XIX века, и сегодня у вас есть возможность почувствовать очарование аристократичной Северной столицы в атмосфере праздничного музыкального вечера.

В программе концерта представлены яркие произведения и великие имена. Виртуозы Мариинского и Михайловского театров исполнят для вас сочинения В. Рахманинова, П.И. Чайковского, И. Штрауса, А. Вивальди. Каждое выступление дополняется небольшим рассказом о композиторах и истории исполняемого произведения.

Организаторы концерта «Русские музыкальные сезоны»: «Классическая музыка современна! Она является основой и источником вдохновения для нынешних композиторов и в то же время может звучать по-новому новаторски для современных слушателей. Наша задача — раскрыть потенциал классических произведений, показать, насколько интересно может звучать классика, познакомить слушателей с новой подачей, но при этом соблюдать лучшие традиции музыкальных салонов конца XIX века».

Дресс-код — коктейль

Продолжительность — 2 часа (19:30-21:30)

Стоимость билетов — входной билет (для иностранных граждан) – 4000 рублей; льготный билет (для граждан РФ) – 3200 рублей; детский билет – 1600 рублей (до 12 лет)