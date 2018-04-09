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Реконструкция первой государственной библиотеки страны

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
gopiter.ru
Реконструкция первой государственной библиотеки страны: рассмотрено Главгосэкспертизой России

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реконструкции с расширением книгохранилища библиотеки Российской академии наук. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
Первая государственная общедоступная библиотека основана декретом Петра I: поскольку декрет до нашего времени не дошел, датой основания считается сентябрь 1714 года - начало выдачи книг читателям. Основу фонда составили рукописи и книги Кремлевской царской библиотеки в Москве, личного собрания Петра I в Летнем дворце, Аптекарского приказа, Готторпской библиотеки герцогов Голштинских, Митавской библиотеки герцогов Курляндских, а также книжные и рукописные коллекции сподвижников Петра I. Начиная с XVIII века в фонды библиотеки поступали коллекции частных лиц.
Первыми читателями библиотеки стаи сподвижники Петра I – Феофан Прокопович, Яков Брюс, архимандрит Афанасий Кондоиди, вице-канцлер Генрих Иоганн Фридрих (в России — Андрей Иванович) Остерман, цесаревна Анна Петровна, лейб-медик царя Лаврентий Блюментрост,
сотрудники создаваемой Академии наук и другие.
Сегодня библиотека Российской академии наук - одна из крупнейших в мире: здесь хранится двадцать миллионов книг, в том числе - ценнейшие
Ипатьевская и Радзивилловская летописи, сюда же поступает обязательный экземпляр всех печатных изданий, зарегистрированных Российской книжной палатой.
Здание, в котором расположено книгохранилище, признано вновь выявленным объектом культурного наследия регионального значения «Старый гостиный двор»: его построил в начале XVIII века первый архитектор Санкт-Петербурга Доменико Трезини. В настоящее время оно
практически утрачено, и его реконструкция с элементами реставрации будет выполняться на втором этапе работ. На первом, проект которого рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, будут завершены строительные работы в лабораторно-архивном блоке.
Сооружение блока - четырехэтажной пристройки к торцовому и тыловому фасадам книгохранилища общей площадью 2908,3 кв.м - было начато в 2008 году, сегодня здание является объектом незавершенного строительства. В ходе реализации проекта будет выполнена наружная и внутренняя отделка здания, устранены дефекты и повреждения и проведены иные необходимые работы, предусматривающие в том числе и меры по обеспечению пожарной безопасности здания.
Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Источник: Главгосэкспертиза
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