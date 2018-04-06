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» » Новая жизнь Львиной пристани

Новая жизнь Львиной пристани

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
history-gatchina.ru
Реставрация Большой террасы Белого озера, Львиной пристани и отдельных скульптур

В рамках реализации проекта – впервые за 115 лет - будет проведена реставрация Большой террасы Белого озера, Львиной пристани и отдельных скульптур – все объекты расположены на территории Государственного историко-художественного дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина».
Изучив представленные после корректировки материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
Реконструируемая Терраса Белого озера с Львиной пристанью, статуями «Живопись», «Поэзия», «Скульптура», «Музыка», двумя «Львами» и 18 вазами расположена на берегу Длинного острова и входят в состав одной из главных достопримечательностей Гатчины - объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка».
Одно из первых и наиболее полных описаний дворцового комплекса Гатчины, относящееся ко времени до вступления великого князя Павла Петровича на престол, оставил русский государственный деятель Балтазар Кампенгаузен, который отметил универсальность этого прекрасного монументального паркового сооружения, выполнявшего двойную роль: пристани и видовой площадки.
Строительство Большой террасы Белого озера началось в 1792 году по проекту Винченцо Бренны. В 1793 году был произведен ремонт скульптур, украшавших террасу, а в 1856 году при каменной большой пристани были переделаны ступени с площадками.

Наиболее значительный ремонт террасы прошел в 1903 году под руководством архитектора Леонида Харламова: было проведено переустройство конструкций пристани с сохранением их расположения и, согласно приказу императрицы Марии Федоровны, точным сохранением ее вида. В период Великой Отечественной войны значительный урон был нанесен декоративному убранству террасы, тем не менее, реставрационные работы на объекте не проводились с 1903 года до настоящих дней.
Проведенное визуальное и инструментальное обследование показало, что по совокупности выявленных дефектов и повреждений, а также деформации конструктивных элементов сооружения терраса-пристань находится в аварийном состоянии: поведение несущих конструкций непредсказуемо, возможно неожиданное обрушение террасы и облицовки, в связи с чем требуется срочный капитальный ремонт и реставрационные работы.
Проект, получивший положительное заключение экспертов Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает демонтаж каменного фундамента террасы с последующим его воссозданием. Также будут демонтированы скульптуры львов с постаментами для реставрации в условиях мастерской, подняты со дна Белого озера все затонувшие элементы террасы-пристани, проведен демонтаж с маркировкой архитектурных элементов и облицовки подпорных стен. Кроме того, запланированы демонтаж и восстановление бутовой кладки всех подпорных стен и оснований лестниц, реставрация каменной облицовки, докомпановка искусственными составами в местах утрат материала, реставрация известняковых ступеней лестничных маршей и мощения площадок, воссоздание балюстрады ограждения, элементов секций балюстрады и сохранившихся тумб и другие работы.
Общая продолжительность работ составит 11 месяцев.
Источник: Главгосэкспертиза
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