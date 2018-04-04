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Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
konstantinpalace.ru
«Дворец конгрессов» представляет выставку Андрея Бодрова «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

10 апреля в 15 в «Государственном комплексе «Дворец конгрессов» состоится открытие выставки графики Андрея Бодрова с поэтичным названием «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР».

Поиски своего пути в искусстве заставили художника пробовать свои силы в различных жанрах. На выставке произведений Андрея Бодрова мы увидим городскую архитектуру, сельские пейзажи и портреты.

Андрей Бодров виртуозно владеет техникой «сухой иглы», но обращается также к акварели, карандашу и пастели. Произведения этого петербургского мастера, члена Союза художников России, находятся в музеях и художественных галереях России, США, Финляндии, Франции и Работы будут экспонироваться в рамках проекта «Современные художники России» и будут доступны для всех ценителей искусства и любителей прекрасного до 30 мая 2018 года во время обзорной экскурсии по Константиновскому дворцу.
Источник: Дворец конгрессов
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