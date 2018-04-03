В 2018 году Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова продолжает работать на стыке классических и популярных жанров. Фестиваль «Рок и джаз в Музее» уже третий год представляет серию концертов, в которых история и современность взбалтываются в яркие и вкусные коктейли из классики, джаза, рока и электроники. В 2018 году фестиваль состоит из четырех концертов в камерном зале Музея.

7 апреля в 16.00 фестиваль откроет «Дуэт Маховикова и Немцевой» с программой «Лунная серенада». Классика здесь сочетается с элегантными поп-шлягерами, а известные композиции Глена Миллера и Джорджа Гершвина с опусами Адольфа Шрайнера и Сиднея Бише. Прогуливаясь по странам и континентам, найдем здесь и мотивы венецианского карнавала, и посвящение Альгамбре в Гранаде, и «Полночь в Париже», и «Американца в Париже».

Дмитрий Маховиков и Евгения Немцева – призеры международных конкурсов, солисты ведущих театров и оркестров Санкт-Петербурга. Дмитрий Маховиков выступает как солист-кларнетист и автор творческих обработок, аранжировок и транскрипций. Евгению Немцеву знают как пианиста-виртуоза, солистку в выступлениях с оркестрами под управлением А. Сладковского, В. Понькина, В. Зивы. Она гастролирует в России и Европе, участвует в мюзиклах «Бал Вампиров», «Аладдин», «Чаплин», «Хиты Бродвея», Мастер и Маргарита», спектакле «Порги и Бесс» в Театре музыкальной комедии, «Мюзик-холле», «Зазеркалье». Вместе с Николаем Погореловым является автором музыки к спектаклям «Опасные связи» и «Золушка».

13 апреля в 19.00 в новом составе выступит трио «Добрый вечер»: к великолепной троице присоединится известный балалаечник Георгий Нефедов. Музыканты отправятся «Вокруг Света за 80 минут». Эта программа – калейдоскоп настроений и жанров, составленный из музыкальных творений последних трех веков: от Пахельбеля до Чайковского, от Альбинони до саундтрека к фильму «Интерстеллар»! В одном произведении можно услышать кардинально разные стили: барокко плавно перетекает в поп и рок, латина сочетается с классикой XIX века, а страстное танго растворяется в авангардных импровизациях.

Трио «Добрый вечер» успешно выступает в Малом зале Филармонии, Мариинском театре, театре «Мюзик-холл», Русском музее. В октябре 2016 года трио «Добрый вечер» представляли Россию на международном фестивале SibJazzFest.

В составе трио «Добрый вечер»: Станислав Чигадаев – фортепиано, Григорий Воскобойник – контрабас, Петр Михеев – ударные. В концерте принимает участие Георгий Нефедов (балалайка).

17 мая в 19.00 в Музей впервые приедет из Москвы оперный певец Дмитрий Янковский с проектом «NeoClassic». На концерте музыканты представят соединение мировых поп- и рок-хитов с шедеврами классической музыки в исполнении оперного солиста. В программе – Beatles, Бенни Андерссон, Виктор Цой, Римский-Корсаков, Чайковский, Орф и Прокофьев. Все аранжировки написаны специально для проекта «NeoClassic» в стиле classical crossover. Произведения исполняются под виртуозный аккомпанемент струнного квинтета и ударных.

Проект «NeoClassic» задумывался как эксперимент по смешению жанров, стилей и манеры исполнения. В 2014 году проект «NeoClassic» стал победителем IV международного турнира «TEREM-CROSSOVER – вокальная версия» в номинации «Сольный вокал», а также получил «Приз зрительских симпатий». В 2016 году авторская песня Дмитрия Янковского «Верю» стала номинантом Российской Национальной Музыкальной Премии как «Лучшая песня года», а видеоклип на эту песню как «Лучшее музыкальное видео». В 2017 году Дмитрий стал участником проекта «ГОЛОС», команда А. Б. Градского.

Дмитрий Янковский – солист Московского театра «Геликон-опера», участник шоу «ГОЛОС» и «Главная сцена», исполнитель главных ролей в мюзиклах «Красавица и Чудовище», «Mamma Mia!» и «Привидение», лауреат Международного конкурса «Поющая маска», имеет награду «За высокое исполнительское мастерство и профессионализм» от Профсоюзного комитета Администрации Президента РФ.

26 мая в 16.00 «Классика встречает джаз». В программе ансамбля «Чижик-Джаз-Квартет» прозвучат обработки классических сочинений – Глинки, Римского-Корсакова, Ребикова, Чайковского, Шостаковича и Бизе, а также авторские произведения Алексея Чижика.

Чижик-джаз-квартет – это уникальное явление в музыкальном мире. Алексей Чижик играет на вибрафоне – инструменте с фантастическим звучанием, которое, как ни странно, крайне редко появляется на авансцене мировой эстрады. Аристократизм классики и

интеллектуальность джаза органично и свежо дополняются артистическим драйвом всех участников квартета. В составе ансамбля: Алексей Чижик – вибрафон, Олег Белов – фортепиано, Виктор Савич – бас-гитара, Петр Михеев – ударные.

Автор проекта – Лидия Адэр, старший научный сотрудник Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова.

Концертный зал Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

Загородный пр., 28, 1 этаж



Стоимость билетов – 200 рублей