ента новостей

22:52
Ещё одна победа, и «Ак Барс» – в финале Кубка Гагарина
18:53
Фестиваль «РОК И ДЖАЗ В МУЗЕЕ»
18:50
Спектакль "DREAMER"
18:44
Охранник дома на Коломяжском отказался вызывать МЧС в день пожара
18:37
Проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»
18:32
Ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД
16:35
УК Минобороны получила очередной штраф от ГАТИ за неубранный снег
12:51
Шайба Хёрсли стала победной в третьем матче серии против ЦСКА
08:08
Слишком предприимчивый
21:14
Баскетбольный «Зенит» не должен был проигрывать «Автодору» дома
20:39
Что будут обсуждать депутаты ЗаКСа 4апреля?
19:50
Светлый праздник Пасхи в Музее Фаберже
19:48
Спикеры из Санкт-Петербурга выступят на Втором международном форуме «Эндаументы 2018»
19:19
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
18:48
В Ленобласти местный житель зарубил собутыльника топором.
18:43
Международный проект «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге»
18:39
За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек
18:37
В Приморском районе обокрали зоомагазин
18:31
Мусороперерабатывающие заводы просят отодвинуть от жилых районов
18:31
Количество диагнозов «бесплодие» в России за последние 10 лет выросло в два раза
07:40
Прибавка к пенсии
20:32
Автогол румына помог «Зениту» победить в Уфе
13:20
В Невском районе ограблена аптека
13:14
Как защитить детей от гриппа: советы экспертов
22:01
Волейбольный «Зенит» смог выиграть первый матч полуфинала в Москве
14:35
«Ак Барс» повёл в полуфинальной серии с «Трактором»
15:10
Конкурс видеороликов по дорожным проблемам «Дорогам - зеленый цвет»
15:02
Мюзикл «Две стрелы» на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена»
14:58
В Центральном районе задержан педофил
14:52
В Петербурге директор мини-футбольного клуба подозревается в мошенничестве
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Спектакль "DREAMER"

Спектакль "DREAMER"

0
64
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Молодежный театр "Эксперимент" приглашает на спектакль "DREAMER"

Почему лгут женщины? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, посетив спектакль Молодежного театра «Эксперимент» 7 апреля в 16:00 в зале Российской национальной библиотеки.

Молодежный театр "Эксперимент", отмечающий свой юбилейный V сезон - это молодой, но уже достаточно известный в Петербурге коллектив, на спектаклях которого не бывает пустых залов и вздохов разочарования – энергия и яркие дарования молодых артистов, никого не оставляет равнодушным.
9 декабря вас ждет встреча со спектаклем "DREAMER" - одной из самых смешных и забавных работ коллектива. В основу спектакля легла комедия положений по пьесе М. Мейо и М. Энникен "Лгунья".
Действие начинается с громогласных воплей ревнивого мужа и панических криков его жены. Замешательство среди зрителей быстро сменяется легким смехом, а затем дружным громким хохотом, когда становится очевидным нарастающий ком нелепостей, порожденных одной маленькой ложью. Обстоятельства стремительно меняются, не давая и секунды отдыха запутавшимся в нагромождении неправд персонажам, и каждое новое явление каждого нового лица приводит к все новым и новым комическим ситуациям. Развязка наступает неожиданно: восторжествовавшая
правда не разрушает, а наоборот, объединяет эту странную компанию людей, так иногда похожую на нас самих.
Спектакль идет 1.25-1.30 минут, без антракта.
Категория 14+
Роли исполняют:
Кетти - Анастасия Гукалова
Вильям – Вячеслав Махнев
Меджи – Кристина Кузаева
Джимми - Александр Генча
Зоэ – Екатерина Никитина
Смит-Вессон - Андрей Сергеев
Сьюзи – Кристина Гудкова
Мисс Петиктон – Анастасия Лазарева
Детектив - Бато Будаев
Прачка - Ольга Дмитриева
Билеты от 300 рублей- 600 рублей
8-950-229-45-04
8-981-780-18-87
Оформление МТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Постановка Виктора Грицаенко
наша официальная группа https://vk.com/mt_experiment
наш сайт http://www.mt-experiment.com/
отзывы на спектакль https://vk.com/topic-67464743_29811817
Адрес: Московский пр. д. 165 корп 2 Метро "Парк Победы"
Источник: Молодежный театр Эксперимент
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-03-2018, 16:34
Молодежный театр «Эксперимент» сыграет сатирическую катавасию «Багровый остров»
26-02-2018, 10:51
Спектакль «Жестокие игры»
2-02-2018, 10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
12-01-2018, 15:35
Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»
15-11-2016, 17:20
Молодежный театр "Эксперимент" приглашает на спектакль "DREAMER"
19-02-2016, 18:11
Театр юных зрителей отмечает День рождения!

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
195
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
214
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
235
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
353
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх