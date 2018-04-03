Спектакль "DREAMER"

Почему лгут женщины? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, посетив спектакль Молодежного театра «Эксперимент» 7 апреля в 16:00 в зале Российской национальной библиотеки.

Молодежный театр "Эксперимент", отмечающий свой юбилейный V сезон - это молодой, но уже достаточно известный в Петербурге коллектив, на спектаклях которого не бывает пустых залов и вздохов разочарования – энергия и яркие дарования молодых артистов, никого не оставляет равнодушным.

9 декабря вас ждет встреча со спектаклем "DREAMER" - одной из самых смешных и забавных работ коллектива. В основу спектакля легла комедия положений по пьесе М. Мейо и М. Энникен "Лгунья".

Действие начинается с громогласных воплей ревнивого мужа и панических криков его жены. Замешательство среди зрителей быстро сменяется легким смехом, а затем дружным громким хохотом, когда становится очевидным нарастающий ком нелепостей, порожденных одной маленькой ложью. Обстоятельства стремительно меняются, не давая и секунды отдыха запутавшимся в нагромождении неправд персонажам, и каждое новое явление каждого нового лица приводит к все новым и новым комическим ситуациям. Развязка наступает неожиданно: восторжествовавшая

правда не разрушает, а наоборот, объединяет эту странную компанию людей, так иногда похожую на нас самих.

Спектакль идет 1.25-1.30 минут, без антракта.

Категория 14+

Роли исполняют:

Кетти - Анастасия Гукалова

Вильям – Вячеслав Махнев

Меджи – Кристина Кузаева

Джимми - Александр Генча

Зоэ – Екатерина Никитина

Смит-Вессон - Андрей Сергеев

Сьюзи – Кристина Гудкова

Мисс Петиктон – Анастасия Лазарева

Детектив - Бато Будаев

Прачка - Ольга Дмитриева

Билеты от 300 рублей- 600 рублей

8-950-229-45-04

8-981-780-18-87

Оформление МТ ЭКСПЕРИМЕНТ

Постановка Виктора Грицаенко

наша официальная группа https://vk.com/mt_experiment

наш сайт http://www.mt-experiment.com/

отзывы на спектакль https://vk.com/topic-67464743_29811817

Адрес: Московский пр. д. 165 корп 2 Метро "Парк Победы"