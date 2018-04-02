Светлый праздник Пасхи в Музее Фаберже

8 апреля в праздник Светлой Пасхи Музей Фаберже приглашает на давно полюбившуюся посетителям семейную экскурсию «История пасхального яйца».

На этой экскурсии дети и взрослые познакомятся с историей пасхального яйца: узнают об истоках и эволюции традиции красить яйца, о символике цвета и узоров, которые наносили на яйца; о символическом значении пасхального яйца, увидят пасхальные яйца из разных материалов – папье-маше, стекла, дерева, фарфора, металла, покрытого эмалью, получат представление о разных техниках изготовления пасхальных яиц; узнают о том, как фирмой Фаберже изготавливались пасхальные яйца для императорской фамилии. Пасхальное яйцо предстанет перед посетителями не только как религиозный символ, но и как художественный образ.

8 апреля с 14:00 до 17:00 для всех посетителей Музея Фаберже кондитеры и шоколатье Магазина Купцов Елисеевых проведут мастер класс по декорированию Пасхальных пряников, раскрашивать кондитерскую глазурь, работать с декоративными элементами из марципана, сахара и шоколада.

На протяжении недели посетители могут отправить пасхальную открытку бесплатно почтой Музея Фаберже.

Билеты на экскурсию можно приобрести заранее по ссылке выбрав вкладку "история пасхального яйца" или в кассе музея в день посещения.

Стоимость билета – 450 рублей, льготного – 300 рублей.

Адрес Музея Фаберже: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 21.