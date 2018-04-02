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» » Международный проект «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге»

Международный проект «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
Первый сезон международного проекта «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге» (St. Petersburg High Fashion Days)

20-21 апреля 2018 года откроется первый сезон международного проекта «St. Petersburg High Fashion Days»
Проект реализуется при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

29 марта 2018 года легендарный парижский кутюрье Стефан Роллан (Stephane Rolland) посетил Санкт-Петербург. На встрече с представителями СМИ,  которая прошла в Доме ткани "ТИССУРА", действительный член самой влиятельной организации в мире моды Fédération de la Haute Couture et de la Mode подтвердил намерение провести в нашем городе ретроспективный показ лучших кутюрных платьев, созданных им за последние десять лет. Формат представления будет радикально отличаться от привычных дефиле, напоминая скорее спектакль, в котором примут участие известные петербургские музыканты и оперные исполнители. А само шоу станет ярким открытием нового ежесезонного проекта «Дни Высокой Моды в Санкт-Петербурге» (SPb High Fashion Days).

Систематически произведения французских кутюрье демонстрируются лишь в рамках парижской Недели «от-кутюр», попасть на которую обычному человеку не представляется возможным ни при каких условиях. Поэтому идея организаторов – агентства Dress Code Agent – привозить подобные коллекции в Россию дважды в год делает SPb High Fashion Days по-настоящему уникальным событием, а возможность соприкоснуться с миром элитарного искусства Высокой моды – реальностью.

Желание посетить показ Дома Stephane Rolland и встретиться с кутюрье лично уже изъявили жители самых разных городов России, и совершенно очевидно, что осенью к их числу прибавятся гости из европейских государств.
Источник: Visit Peterburg
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