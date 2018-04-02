За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек

3 апреля в 18:00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский проспект, 48) состоится финал городского конкурса красоты «Студенческая краса 2018». За победу поборются 10 студенток вузов и ссузов Северной столицы.
На выход в финал претендовали 50 девушек. Во время отборочного тура они представили на суд жюри самопрезентации, в которых подробно рассказали о себе, об увлечениях и интересах. Кроме того, продемонстрировали свои творческие способности.
По решению конкурсной комиссии в финал вышли:
1. Мария Балясникова (Санкт-Петербургский государственный институт промышленных технологий и дизайна);
2. Тамара Веренич (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет);
3. Татьяна Володькина (Колледж электроники и приборостроения);
4. Анна Диева (Государственный университет морского и речного флота им.адмирала С.О. Макарова);
5. Анастасия Езюкова (Санкт-Петербургский государственный институт промышленных технологий и дизайна);
6. Анастасия Зиновьева (Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича);
7. Диана Золотова (Петровский колледж);
8. Марина Козочкина (Международный банковский институт);
9. Александра Пожидаева (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет);
10. Елизавета Саратова (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Перед итоговым испытанием у девушек прошли занятия по дефиле, по театральному искусству, состоялись фотосессии. На финальном шоу участницы покажут свои «визитки», в которых расскажут о себе и своих достижениях. Затем продемонстрируют творческие номера, примут участие в интеллектуальном противоборстве.
В официальной группе Дома молодежи Санкт-Петербурга (https://vk.com/dommolodejy) проходит онлайн-голосование за звание «Мисс зрительских симпатий» конкурса «Студенческая краса 2018».