Мюзикл «Две стрелы» на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена»

6 и 7 апреля 2018 на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена» представят новое прочтение первобытного детектива «Две стрелы» по одноименной пьесе Александра Володина.

«Две стрелы» в постановке Бориса Малевского и Алисы Ильиновой – экспериментальный, дерзкий и совершенно нетипичный мюзикл-первобытный детектив. Действие разворачивается в Каменном веке. Убит один из главных мыслителей первобытной общины. Все улики указывают на его молодого ученика и единомышленника. Но разве мог юноша совершить это страшное преступление?

Вместе с героями спектакля зритель погрузится в эпоху Каменного века и попытается разобраться в загадочном убийстве.

«Две стрелы» – это неоэтническая музыка Евгении Долговой, потрясающие арии, неожиданные дуэты и завораживающая игра артистов, среди которых звезды мюзикла Антон Авдеев и Евдокия Малевская. 3D-спецэффекты и виртуальные декорации: звездное небо прямо в зале, настоящий огонь на сцене и завораживающий туман. Все это позволит перенестись на тысячи лет назад и понять, что, прожив на этой Земле более 2000 лет, мы так и не смогли разобраться в чувствах, поступках и мыслях человека. Со времён первобытных людей мы так и не распутали тонкую нить человеческих взаимоотношений. Со времён Палеолита человеческие чувства не изменились. Спектакль, который выстрелит в сердце каждого зрителя, обеспечив пищу для размышлений на вечные и противоречивые темы: о человеке и человеческих отношениях, о правде и лжи, о непростом выборе между желанным и справедливым, и самое главное о вере, надежде и любви…

Борис Малевский, режиссер-постановщик и один из авторов либретто:

«Почему надо идти на мюзикл «Две стрелы»? Потому что это первый в истории первобытный мюзикл, который позволит зрителю попасть в неизведанный мир Каменного века и найти ответы на вечные вопросы о борьбе добра и зла, о предательстве, о любви и о взаимоотношениях мужчины и женщины. Это абсолютно новаторский и в смысле постановки, и в музыкальном отношении спектакль».

Возрастные ограничения: 16+

Стоимость билетов — 500 - 2500