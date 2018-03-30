Открытие XIII выставки-конкурса художников мецената Минакова

"Лицеисты активно откликнулись на тему XIII-конкурса. Для них семья – это очень значимый сегодняшний сюжет их жизни. С другой стороны, мы – художники – тоже постоянно портретируем близких. Меня это, например, вдохновляет и держит на плаву среди многочисленных переживаний. Тема важная, близкая каждому из нас, независимо от возраста," – комментирует тему конкурса директор Академического лицея, художник Татьяна Мищенко.

В одном из парадных залов Музея Академии художеств откроется XIII выставка-конкурс работ студентов Академического института имени Репина и учащихся Лицея имени Иогансона.2-3 апреля пройдет прием живописных, скульптурных, графических и архитектурных работ студентов института имени Репина – участников XIII конкурса Премии Игоря Минакова.Итоговая выставка откроется 6 апреля и будет доступна для посещения до 15 апреля. Посетители смогут голосованием выбрать лучшую картину и скульптуру – победителей в номинации «Общественное признание».Первый этап конкурса завершился 22 марта в лицее. Комиссия из преподавателей Института имени Репина под председательством проректора по учебной работе, художника-графика Андрея Скляренко сделала выбор 20 работ из 89 представленных. Прошедшие отбор работы конкурсантов продолжат соревнование на главной выставке в Рафаэлевском зале в специальной номинации «Юный художник».Премия Минакова – благотворительный проект поддержки талантливой молодежи академических художественных школ Санкт-Петербурга. «Семейные ценности» – XIII ежегодный творческий конкурс некоммерческого проекта, организованного по инициативе петербургского мецената. Первый конкурс прошел в 2006-м году. За 12 лет более 270 школьников и студентов, будущих художников, стали лауреатами премий мецената Игоря Минакова.Подробная информация на сайте мецената: http://igorminakov.ru/