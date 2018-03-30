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» » Открытие XIII выставки-конкурса художников мецената Минакова

Открытие XIII выставки-конкурса художников мецената Минакова

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Автор: olga_27
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Фото:
Е. Коршенкова, из архива Премии Игоря Минакова
В Рафаэлевском зале Музея Академии художеств откроется выставка-конкурс художников «Семейные ценности».

6 апреля в Рафаэлевском зале Музея Академии художеств откроется выставка-конкурс художников «Семейные ценности». Выставка пройдет как финальный этап ежегодного творческого конкурса мецената.
В одном из парадных залов Музея Академии художеств откроется XIII выставка-конкурс работ студентов Академического института имени Репина и учащихся Лицея имени Иогансона.
2-3 апреля пройдет прием живописных, скульптурных, графических и архитектурных работ студентов института имени Репина – участников XIII конкурса Премии Игоря Минакова.
Итоговая выставка откроется 6 апреля и будет доступна для посещения до 15 апреля. Посетители смогут голосованием выбрать лучшую картину и скульптуру – победителей в номинации «Общественное признание».
Первый этап конкурса завершился 22 марта в лицее. Комиссия из преподавателей Института имени Репина под председательством проректора по учебной работе, художника-графика Андрея Скляренко сделала выбор 20 работ из 89 представленных. Прошедшие отбор работы конкурсантов продолжат соревнование на главной выставке в Рафаэлевском зале в специальной номинации «Юный художник».
"Лицеисты активно откликнулись на тему XIII-конкурса. Для них семья – это очень значимый сегодняшний сюжет их жизни. С другой стороны, мы – художники – тоже постоянно портретируем близких. Меня это, например, вдохновляет и держит на плаву среди многочисленных переживаний. Тема важная, близкая каждому из нас, независимо от возраста," – комментирует тему конкурса директор Академического лицея, художник Татьяна Мищенко.

Премия Минакова – благотворительный проект поддержки талантливой молодежи академических художественных школ Санкт-Петербурга. «Семейные ценности» – XIII ежегодный творческий конкурс некоммерческого проекта, организованного по инициативе петербургского мецената. Первый конкурс прошел в 2006-м году. За 12 лет более 270 школьников и студентов, будущих художников, стали лауреатами премий мецената Игоря Минакова.
Подробная информация на сайте мецената: http://igorminakov.ru/
Источник: Оргкомитет XIII конкурса Премии Игоря Минакова
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