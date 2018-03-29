Крупнейший в России международный фестиваль балета Dance Open этой весной представит микс мировых шедевров и премьер от легендарных хореографов современности

Спектакли XVII сезона фестиваля, самого интригующего, как его уже окрестили зрители, пройдут в Петербурге на Основной сцене Александринского театра со 2 по 17 апреля 2018 года.

В афише – лучшие постановки Майо, Уилдона, Доусона, ван Манена, Ратманского, Пастора, Вербрюггена, Экмана, Клюга и Ингера. Их невозможно сравнить, взвесить, измерить, а главное – повторить. Выгулять жену и отоспаться на балете не удастся. Квадратные пачки, скорпионьи хвосты, балерины на лыжах, танцы вне закона гравитации и другие неожиданные ходы хореографов не дадут вам расслабиться в своих креслах. Особый подарок балетоманам готовит Dance Open и к 200-летию великого Мариуса Петипа.

В программе:

Откроется сезон 2 апреля спектаклем золотого фонда мирового хореографического репертуара «Тщетная предосторожность» в исполнении Екатеринбургского балета. Сюжет о плохо присмотренной дочери кочует по мировым сценам два с лишним столетия: когда в Бордо готовилась премьера «Тщетной предосторожности», в Париже собирались штурмовать Бастилию. Петербургская версия балета родилась в 1885 году, благодаря творческому гению Петипа. Восстановленная и осовремененная Сергеем Вихаревым в сотворчестве с художником-постановщиком Альоной Пикаловой, водевильная комедия о счастливых влюбленных идеально подойдет всем без исключения. Знатоки получат подлинное удовольствие от глубины и концентрации хореографического текста: имена, вписанные в фантастическую цепочку реконструкций, реставраций и стилизаций этого балета, говорят сами за себя. Неофиты погрузятся в настроение праздника, которое подарит красочная, пикантная, искрометная, приправленная французским юмором постановка. Балет – это же не только виртуозная техника, но и искусство эмоций... Самые пылкие и рельефные вам гарантированы: ведь декорации и костюмы созданы в творческой манере и неповторимой художественной стилистике Винсента Ван Гога.

Несмотря на начало спектакля в 20.00, рекомендуем его для семейного просмотра.

6 и 7 апреля Балет Монте-Карло покажет «Золушку» Жана-Кристофа Майо. Этот абсолютный хореографический шедевр будоражит сердца балетоманов всего мира почти уже двадцать лет, но в Петербург приезжает впервые. Сразу скажем: балет далек от знакомой с детства истории: здесь не будет хрустальных туфелек, тыква не превратится в карету, а сюжетная линия Золушки и принца окажется если не второстепенной, то закономерно лишенной чудес. Главная фея здесь – мама. Даже за пределами бытия ее любовь остается движущей силой и печатью избранности в каждой судьбе.

Хореография, образы и декорации старой сказки подверглись интеллектуальному и стилистическому апгрейду Жана-Кристофа Майо в альянсе с художником по костюмам Жеромом Капланом и сценографом Эрнестом Пиньоном-Эрнестом. «Позолоченная» сердечность Золушки, «хвостатое» коварство мачехи и «забинтованная» зависть сестер – драматическое переосмысление сказочных персонажей тронет даже искушенных театралов; а декорации в споре образности и простоты удивят эстетикой и лаконичностью приемов.

На подиуме человеческих страстей танцуют на пуантах и босиком. Здесь все – как в жизни, но гораздо сложнее, чем в сказке: добро и зло переплетены, мотивы поступков размыты, симпатии мимолетны, реальность виртуальна, как проекции роскошных дворцовых интерьеров на белом листе, и лишь мораль выстрадана и на удивление универсальна. Она – не только для тех, кому повезло с принцем, но для всех без исключения: любовь родителей к своим детям сильнее смерти и, пока жива память, ничто не способно разорвать связь близких людей и поколебать ценность семейных уз.

«Душа фламенко» вырвется на сцену Александринского театра 8 апреля. Страсть и гордость, порочность и чистота, тоска и восторг – шанс испытать несоединимые эмоции влечет и завораживает поколения танцовщиков и поклонников этого поистине огненного искусства. Танец, сродни настоящей схватке тореадора и разъяренного быка, представит испанский мэтр и «патриарх фламенко» Хосе Антонио. Хореограф, в свое время превративший национальный балет Испании в одно из самых удивительных танцевальных явлений мира, как никто знает толк в жгучих постановках.

Чистый антидепрессант «Made in Amsterdam» представит Национальный балет Нидерландов – виртуозный и десятилетиями не выходящий из мировых топов.

За типовой маркировкой made in скрывается уникальная программа, сформированная специально для Dance Open: пять хореографических шотов от культовых хореографов поколения. Рафинированная пластика танца в «Концерте Конкордия» Кристофера Уилдона обезоружит самых капризных эстетов. Па-де-де из спектакля «Тристан+Изольда» Дэвида Доусона превратит самых закоренелых циников в адептов балетной магии и соискателей вечной любви. «Воспоминания о дорогом месте» Алексея Ратманского обеспечат работой ту часть души, которая отвечает за формирование самых стойких привязанностей. Высший уровень свободы от любых реальных и мнимых препятствий продемонстрируют «Подвижные пространства» Кшиштофа Пастора. Но главная интрига останется неразгаданной: мировая премьера новой работы Ханса ван Манена состоится в марте в Амстердаме. Нет сомнений, это будет гипнотический эликсир высшей пробы. Употребление – залпом. И никаких симуляторов счастья не надо. Все постановки покажут за один вечер 10 апреля.

13 апреля «Щелкунчик» Большого театра Женевы приведет в восторг и замешательство даже самых преданных фанатов творчества Гофмана и Петипа. Звезда авторского балета Йерон Вербрюгген по-своему пересказывает блистательную феерию: миксует жанры, расслаивает тексты, предельно обнажает сюжетные психологизмы и получает сказку-блокбастер для взрослых. Взбалмошную и безумную, мистическую и нежную, запутанную и простую. А, может, и не сказку, а пособие по взрослению для великовозрастных детей, приправленное туманами киномиров Тима Бёртона

В работе над постановкой участвовали экстравагантные парижские дизайнеры, которые помогли собрать главные образы «Щелкунчика»: нежную и порывистую Мари в панцире ореховой скорлупы; человека без кожи – беззащитную и ранимую ее любовь; коварных оборотней-крыс и других невероятных персонажей этих грез наяву.

15 апреля игру в бисер смыслов продолжат танцовщики Словенского национального театра Марибора. Фанаты творчества модных и провокационно смелых хореографов насладятся тремя абсолютно разными, глубоко интеллектуальными, но одинаково безумными историями. Сюрреалистичная фантазия Эдварда Клюга – откровенный квест по самым маргинальным зонам нейронной сети: ну где еще, как не во «Сне Хилла Харпера», вы увидите лыжи, надетые поверх пуант? Или, может быть, вам ближе фланирование по воздуху вдоль отвесной стены? Тогда вам – на «Прогулку с сумасшедшим» от Йохана Ингера. Более экстремальным может быть разве что танец на беговой дорожке, новая версия «Правой, левой, правой, левой» от Александра Экмана. Рискнете? Выбирайте, что ближе: тонкая игра, дерзкий троллинг или самоирония и спасительное хулиганство.

И все же, как всегда, самой долгожданной хореографической прогулкой сезона станет Гала звезд Dance Open. В программу заключительного вечера, который состоится 17 апреля, по традиции войдут как фрагменты признанных шедевров, так и новейшие эксперименты в исполнении ведущих солистов мирового балета. В XVII сезоне вновь состоится вручение международной балетной премии Dance Open Award. Хрустальная реплика скульптуры, изготовленной 105 лет назад со слепка ноги великой балерины Анны Павловой, не только успела оказаться в самых разных точках мира, но и стала узнаваемым и желанным символом высочайшего класса исполнительского мастерства в хореографическом искусстве.

Оff-программа фестиваля:

Dance Open – это событие не только для опытных танцовщиков, но и для неофитов. Ежегодно фестиваль представляет международную программу мастер-классов для студентов балетных школ. Выдающиеся педагоги Петербурга делятся своим мастерством: перенять опыт приезжают десятки юношей и девушек со всего мира. Среди них – будущие звезды балета. Преподаватели уже видят лучших на сцене блистательного Эрмитажного театра. Видят, но не спешат раскрывать тайну.

Впервые совместно с Домом культуры Льва Лурье 9, 11 и 12 апреля на одной из модных и демократичных петербургских площадок Dance Open проведет лекционный курс «Фокус на балет» с участием ведущих балетных критиков России. Выйдя за пределы стандартного лекционного формата, спикеры представят самые острые темы, проиллюстрируют их редкими видео-кадрами, дополнят интерактивом и приправят свежими примерами из балетной жизни. Став слушателями лекционного курса off-программы Dance Open, вы поймете, как и почему в числе главных скандалов культуры последних лет очутились «Матильда» и «Нуриев»; узнаете, как Агриппина Ваганова придумала свою методику и что это такое; вам расскажут об отношениях крупнейших театров Москвы и Петербурга и о многом другом.

Ценителей эпизодов, выхваченных из времени, застывших на рабочем столе памяти и перенесенных в пространства музеев и галерей, ждет выставка работ одного из самых ярких фотохудожников современности, голландского мастера фотографии Эрвина Олафа. Открытие состоится 4 апреля в музее современного искусства ЭРАРТА. Выставка продлится до 21 мая.