Цикл концертов "Великая и ужасная музыка XX века» в ЦВЗ «Манеж»

Петербург-Концерт приглашает публику в ЦВЗ «Манеж». Здесь 28 марта в 19.00 Симфонический оркестр представит свой новый цикл концертов "Великая и ужасная музыка XX века»

«ХХ век – это век потрясений и катастроф, которым не было равных в истории человечества. Это закат искусства, но закат великий, отразивший весь трагизм и противоречивость эпохи. ХХ век раздвигает границы времени и пространства – романтизм соседствует с авангардом, а наследники прошлого творят бок о бок с дерзкими новаторами. Иногда бывает трудно представить, что Малер и Шёнберг, Рахманинов и Стравинский, Р. Штраус и Барток – современники.На концертах цикла «Великая и ужасная музыка ХХ века» слушателям откроется всё разнообразие музыки ХХ века. Мы рады, что этот проект проходит именно в Манеже, где современные интерьеры гармонично сочетаются с классической архитектурой, словно отражая суть самого искусства этого великого и ужасного времени» – заявил художественный руководитель и главный дирижер Симфонического Оркестра Санкт-Петербурга – народный артист России Сергей Стадлер.

На концерте 28 марта прозвучит вокально-симфоническое произведение «Песнь о Земле» Густава Малера – композитора, пытавшегося каждой своей симфонией "построить новый мир" и оказавшего значительное влияние на последующие музыкальные искания эпохи. Вокальные партии исполнят лауреаты международных конкурсов Ансастасия Мещанова и Дмитрий Воропаев.

Творчество Малера оказало огромное влияние в том числе и на Дмитрия Шостаковича. В разговоре с друзьями он не раз повторял: «Если бы кто-нибудь мне сказал, что мне осталось жить только час, я хотел бы послушать последнюю часть «Песни о земле». Именно поэтому его «Ноктюрн для скрипки с оркестром» также войдёт в программу первого концерта цикла.

Концерт пройдёт в непривычном формате – вместо строгой рассадки и рядов зрительных кресел, зрителям будет предложено расположиться на подушках, отказаться от условностей концертного зала и погрузиться в звук.

Возрастные ограничения: 6+

Продолжительность — 1 час 30 минут

Стоимость билетов — 600 рублей