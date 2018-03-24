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Симфонический оркестр из Дюссельдорфa представит программу «Звуки Голливуда»

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Автор: Станислав Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В концертном зале «У Финляндского» выступит симфонический оркестр из Дюссельдорфa с неповторимой программой «Звуки Голливуда»

1 апреля 2018 года в г. Санкт-Петербург, в концертном зале «У Финляндского» выступит симфонический оркестр из Дюссельдорфa с неповторимой программой «Звуки Голливуда»
«От группы музыкантов до солидного симфонического оркестра» – именно так можно охарактеризовать творческий путь одного из самых известных симфонических коллективов Германии – Государственного симфонического оркестра города Дюссельдорф, являющегося официальным оркестром федеративной земли Северный Рейн-Вестфалия. Коллектив был создан в 1948 году по инициативе Германа Вандерслеба, в то время главы канцелярии земли Северный Рейн – Вестфалия. В этом году оркестр отмечает свой 70-летний юбилей. Впервые в истории своего существования коллектив посетит Санкт-Петербург.

1 апреля 2018 в 19:00 оркестр выступит в концертном зале «У Финляндского» и порадует всех любителей симфонической музыки неповторимым концертом.
Оркестром дирижирует талантливый музыкант Кристиан Людвиг (род. 1978), который считается одним из самых заметных деятелей искусства в Германии. В качестве солиста он выступал с такими известными оркестрами как Берлинский симфонический оркестр, оркестр Пекинского радио и камерный оркестр имени Ференца Листа Будапешта. Кристиан Людвиг является участником многочисленных фестивалей, среди которых Международный музыкальный фестиваль в Давосе, Дрезденский музыкальный фестиваль и др.

Высочайший творческий уровень оркестра и его руководителя заслужили симпатии публики и критиков, накоплен огромный репертуар, отражающий эволюцию жанра симфонической музыки. Музыканты оркестра не ограничиваются шедеврами мировой классики, опереттами или операми, но также исполняют и произведения популярной музыки – саундтреки к легендарным и нашумевшим фильмам.

В своем турне по России оркестр под руководством Кристиана Людвига исполнит музыку из кинофильмов «Пираты Карибского моря», «Лоуренс Аравийский», «Великолепная семерка», «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Властелин колец» и др. В числе авторов – Джордж Гершвин, Альфред Ньюман, Элмер Бернстайн, Морис Жарр, Джон Уильямс, Ханс Циммер и другие композиторы. Это симфоническая музыка для вестернов, боевиков, мелодрам, наполненная страстью и поэзией. Многие из произведений стали мировыми хитами.
Кроме голливудских саундтреков в концерте в исполнении оркестра из Дюссельдорфа прозвучат и шедевры русской классики – сочинения Чайковского, Шостаковича, Хачатуряна.
В программе концерта The Sound of Hollywood 

Музыка к голливудским кинофильмам

- Звездные войны (Джон Уильямс)
- Лоуренс Аравийский (Морис Жарр)
- Великолепная семерка (Элмер Бернстайн)
- Пираты Карибского моря (Клаус Бадельт)
- Raiders March из «Индианы Джонс» (Джон Уильямс)
- «Марс» из сюиты «Планеты» (Густав Холст)
- Властелин колец (Говард Лесли Шор)
Произведения российских композиторов:

- 4 пьесы из балета «Щелкунчик» (Петр Чайковский)
- Вальс № 2 (Дмитрий Шостакович)
- Адажио из «Спартака» (Арам Хачатурян)
Возрастные ограничения: 12+

Билеты можно приобрести в кассах концертного зала «У Финляндского»
Стоимость билетов — 100-200 рублей
Продолжительность — 2 часа
Источник: Visit Peterburg
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