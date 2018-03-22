Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»

23 марта в 18:00 в Кронштадтском Дворце молодежи состоится открытие VII Фестиваля театральных школ Петербурга «Вешалка». Фестиваль пройдет с 23 марта по 27 апреля, а откроется он премьерой дипломного шоу-спектакля Мастерской Сергея Ражука Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена «Кабаре «Кураж».

Традиционно накануне Всемирного дня театра 23 марта в Кронштадте состоится открытие VII Фестиваля театральных школ Петербурга «Вешалка». Проект объединяет выпускников всех высших театральных школ культурной столицы. А голосование зрителей определяет лучший дипломный спектакль сезона. В рамках «Вешалки» также пройдет выставка молодого петербургского театрального художника Марии Горошко.

Вход на все спектакли свободный, каждую пятницу с 23 марта по 27 апреля в 18.00 на сцене Кронштадтского Дворца молодежи.

«Дипломные спектакли – это не просто возможность для выпускников творческих вузов представить свое видение классических постановок или заявить свою позицию по тому или иному вопросу. Молодежные театральные проекты наполнены энергией, желанием творить и быть услышанными. Город на Неве зажигает яркие молодые таланты, которые мы потом с удовольствием видим на больших сценах нашей страны», - отмечает председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина.

Проект, ставший уже традиционным, занял достойное место в череде событий Кронштадта и Санкт-Петербурга. Фестиваль стал долгожданной встречей зрителей с будущими звездами театра и кино, а для выпускников - большой премьерой. Выход студенческих спектаклей из класса на большую сцену, прямое общение со зрителем дает исполнителям новый опыт сценического существования, что очень важно и необходимо для начинающих артистов. За шесть сезонов представлено около 50 спектаклей, которые посетили более двадцати тысяч зрителей, на сцене выступили сотни молодых петербургских актеров!

В программе 2018 года постановки творческих мастерских известных театральных деятелей Санкт-Петербурга, заслуженных артистов Российской Федерации – Натальи Поповой, Александра Исакова, Дарьи Юргенс и других.

Особенность дипломных постановок в том, что они живут только один сезон. Несмотря на эту несправедливость, они, зачастую, оказываются достойными конкурентами репертуарных театров и, поистине, театральными открытиями. Молодым актерам неизменно сопутствует успех – в зрительном зале не хватает мест, восхищенные зрители аплодируют стоя. Опыт проведения фестиваля ежегодно доказывает необходимость расширения границ проекта, а также создания в городе театральной площадки, репертуар которой составят спектакли петербургских театральных школ, ее востребованность в настоящем и будущем. Искреннее желание творить и энергия молодости не оставляют зрителей равнодушными, а фраза, с которой начиналось фестивальное движение в 2011 году, теперь стала девизом фестиваля: «Так пусть для петербургских актеров Театр начинается с… кронштадтских премьер!»