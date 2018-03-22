5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

В музейных собраниях России нет живописи Модильяни. Увидеть ее можно только за границей, и выставка в Музее Фаберже — единственный шанс посмотреть на полотна одного из величайших художников ХХ века, не преодолевая для этого тысячи километров.

На выставке представлены портреты Жанны Эбютерн — жены и музы Модильяни. История любви 19-летней начинающей художницы Жанны Эбютерн и «принца Монпарнаса» Амедео Модильяни является одной из самых романтичных и трагичных историй в искусстве ХХ века. Три года совместной жизни, маленькая дочка, внезапная смерть Модильяни от туберкулезного менингита и отчаянный поступок Жанны, не пожелавшей жить без возлюбленного и покончившей жизнь самоубийством на следующий день после его смерти… История любви Жанны и Модильяни запечатлена во многих книгах и фильмах, а сам художник написал более 20 портретов Жанны, два из которых можно увидеть в Музее Фаберже.

Сегодня Модильяни является одним из самых дорогих художников ХХ века. В 2015 году его картина «Лежащая обнаженная» был продана на аукционе за 170 млн. долларов, а специалисты по Модильяни сетуют на растущую, как на дрожжах, страховую стоимость его картин и связанные с этим сложности в организации выставок его работ. Тем ценнее для нас возможность увидеть картины Модильяни, предоставленные семьей французского коллекционера Йонаса Неттера, современника и мецената художника.

На выставке представлены работы выдающихся мастеров Парижской школы, — художников-иностранцев, творивших в Париже 1900-1930-х годов. Любопытно, что наравне с Пикассо и Модильяни славу Парижской школы составляли и выходцы из Российской империи — России, Белоруссии, Польши, Бессарабии, а русский подданный Хаим Сутин был лучшим другом Амедео Модильяни. На выставке можно увидеть как работы Сутина — аскетичные натюрморты, завораживающие портреты и тревожные пейзажи, — так и полотна других художников-эмигрантов из России.

Выставка в Музее Фаберже — это уникальная возможность посмотреть документальный фильм французского режиссера Катрин Авантюрье о дружбе Модильяни и Сутина. Познакомившись в 1915 году, оба художника оставались закадычными друзьями до самой смерти Модильяни в 1920-м. Архивные фотографии, виды Парижа «эпохи джаза» и комментарии экспертов заставляют по-новому взглянуть на дружеский и творческий союз двух величайших мастеров Парижской школы.

Билеты на выставку можно приобрести заранее по ссылке или в кассе музея в день посещения.

Стоимость билета – 450 рублей, льготного – 200 рублей.

Входной билет с экскурсией по выставке - 600 рублей.

Льготный билет с экскурсией по выставке - 350 рублей.

Билеты на экскурсионный сеанс можно приобрести заранее по ссылке в разделе "Экскурсии по выставке Модильяни".

Экскурсии проходят каждый час с 11:00 до 17:00

Адрес Музея Фаберже: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 21.