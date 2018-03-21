Фестиваль "Петербургский джаз - в массы" пройдет в эту субботу в клубе "Гештальт", Конюшенная площадь, 2.

Организатором события выступает фронтмен Billy’s Band Билли Новик - и он же будет ведущим музыкального вечера. Настроен он вполне решительно: "Джаз за более чем столетнюю историю своего существования стал интернациональным искусством. Так же как барокко и ар-нуво. Пора представить его широким массам!"

Именно с этой целью ненадолго соберутся под одной крышей лучшие джазовые исполнители Северной столицы (которая, кстати, в этом году стала еще и мировой столицей джаза). Перед публикой выступят "Петербургский джазовый актив", "Джаз классик трио", "Рабочий и колхозница", Ольга Абдуллина, Maria Majazz и Мария Семенова, а также другие музыканты. Вместе и по отдельности они устроят настоящий джазовый праздник, полный импровизаций, сюрпризов и общения со зрителями. Вход - свободный.