«Культурный четверг» в Культурной столице

22 и 23 марта на сайте www.bileter.ru наступит время «Культурного Четверга». Два дня в Петербурге будут действовать «культурные» цены на билеты на спектакли и концерты и другие мероприятия обширной афиши Bileter.

Старейший билетный оператор Петербурга Bileter(ДТЗК) продолжает традицию глобальных театральных акций по четвергам. 22 и 23 марта в культурной столице России пройдет акция «Культурный Четверг». Два дня на билеты на спектакли и концерты будут действовать специальные, по-настоящему выгодные цены, ведь скидки будут доходить до 50%. Акция приурочена ко Дню театра.

«Культурный Четверг» продлится с 10.00 22 марта по 23.59 23 марта.

Для участия в акции покупателю необходимо получить промокод на странице акции на сайте bileter.ru.