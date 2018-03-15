В Парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль волшебных шаров

Как только на Петербург опустится закат, в Парке имени Бабушкина начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене парка виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо! Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Начало фестиваля – 16 и 17 марта в 20:00

Стоимость билетов — дети до 14 лет – 100 рублей, взрослые – 200 рублей