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» » В Парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль волшебных шаров

В Парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль волшебных шаров

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
16 и 17 марта 2018 в Парке имени Бабушкина пройдет Фестиваль волшебных шаров

Как только на Петербург опустится закат, в Парке имени Бабушкина начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене парка виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо! Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Начало фестиваля – 16 и 17 марта в 20:00
Стоимость билетов — дети до 14 лет – 100 рублей, взрослые – 200 рублей
Источник: Visit Peterburg
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