Молодежный театр «Эксперимент» сыграет сатирическую катавасию «Багровый остров»

В неказистом и не знаменитом театре Геннадия Панфиловича, демонстрирующем глубокую деградацию как профессиональных, так и общечеловеческих основ, происходит нравственная революция - к срочной и вынужденной постановке, принимается бездарная пьеса графомана Жюль Верн - Дымогацкого.

Надежды артистов, наконец-то проявить себя в больших ролях, вернуть театру доброе имя, с таким материалом, конечно же, тщетны. Но, незаметно, очерствевшие и заштампованные, измельчавшие слуги Мельпомены и Талии, возвращаются к истокам театрального искусства - к искренности и простоте почти детских игр. Не слава приходит к этим исстрадавшимся по настоящей живой игре людям, но, шанс начать все с начала.

Спектакль разворачивает перед зрителями театральную "Святую Святых" - не предназначенный для зрительских глаз, репетиционный процесс в ситуации аврала.

Действующие лица и исполнители:

Геннадий Панфилович (Лорд Гленарван) - Алексей Цирельников

Метелкин (Тохонга и Говорящий попугай) – Станислав Домбровский

"Жюль-Верн" - Дымогацкий (Кири-Куки) - Александр Генча

Лидия Ивановна (Леди Гленарван) - Анастасия Лазарева

Сундучков (Сизи-Бузи) – Дмитрий Ли

Ликуй Исаич (Капитан Гаттерас) - Михаил Скороделов

Аделаида Карповна (Бетси) – Алина Вахлис

Александра Ринская (Ликки)- Дмитриева Ольга, Юлия Иванова

Володя-монтировщик - Никита Осипов

Артистки театра, Островитянки и Англичанки:

Анастасия Бегунова, Кристина Кузаева, Марта Дитрих, Анна Кочева, Яна Кудрявцева, Полина Суханова, Маргарита Шеина, Татьяна Крецул.

Оформление: МТ ЭКСПЕРИМЕНТ

Хореография - Анастасия Шапиро, Васса Сырикова

Постановка Виктора Грицаенко

Вход бесплатный, по записи: https://vk.com/topic-124491070_37204279