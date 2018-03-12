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Молодежный театр «Эксперимент» сыграет сатирическую катавасию «Багровый остров»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
17 марта в 16:00 на сцене Российской национальной библиотеки Молодежный театр «Эксперимент» сыграет сатирическую катавасию «Багровый

В неказистом и не знаменитом театре Геннадия Панфиловича, демонстрирующем глубокую деградацию как профессиональных, так и общечеловеческих основ, происходит нравственная революция - к срочной и вынужденной постановке, принимается бездарная пьеса графомана Жюль Верн - Дымогацкого.
Надежды артистов, наконец-то проявить себя в больших ролях, вернуть театру доброе имя, с таким материалом, конечно же, тщетны. Но, незаметно, очерствевшие и заштампованные, измельчавшие слуги Мельпомены и Талии, возвращаются к истокам театрального искусства - к искренности и простоте почти детских игр. Не слава приходит к этим исстрадавшимся по настоящей живой игре людям, но, шанс начать все с начала.
Спектакль разворачивает перед зрителями театральную "Святую Святых" - не предназначенный для зрительских глаз, репетиционный процесс в ситуации аврала.
Действующие лица и исполнители:
Геннадий Панфилович (Лорд Гленарван) - Алексей Цирельников
Метелкин (Тохонга и Говорящий попугай) – Станислав Домбровский
"Жюль-Верн" - Дымогацкий (Кири-Куки) - Александр Генча
Лидия Ивановна (Леди Гленарван) - Анастасия Лазарева
Сундучков (Сизи-Бузи) – Дмитрий Ли
Ликуй Исаич (Капитан Гаттерас) - Михаил Скороделов
Аделаида Карповна (Бетси) – Алина Вахлис
Александра Ринская (Ликки)- Дмитриева Ольга, Юлия Иванова
Володя-монтировщик - Никита Осипов
Артистки театра, Островитянки и Англичанки: 
Анастасия Бегунова, Кристина Кузаева, Марта Дитрих, Анна Кочева, Яна Кудрявцева, Полина Суханова, Маргарита Шеина, Татьяна Крецул.
Оформление: МТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Хореография - Анастасия Шапиро, Васса Сырикова
Постановка Виктора Грицаенко

Вход бесплатный, по записи: https://vk.com/topic-124491070_37204279
Источник: Молодежный театр Эксперимент
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