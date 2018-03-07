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» » Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашаются для участия в конкурсе «Музей 4.0»

Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашаются для участия в конкурсе «Музей 4.0»

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Автор: nnikitina-pr
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Фото:
fondpotanin.ru
Фонд Потанина объявляет о начале приема заявок на новый конкурс музейных проектов «Музей 4.0»

В современном мире культура выступает драйвером позитивных изменений, оказывая значительное воздействие на социальную жизнь, формируя и определяя многие общественные процессы. На протяжении всей своей деятельности Благотворительный фонд В. Потанина поддерживает музеи, открытые к экспериментам и трансформации: музейные программы Фонда, ставшие своеобразным эталоном качества музейных продуктов и службы музея, в течение 15 лет помогали музеям соответствовать вызовам времени, сделав значительный вклад в развитие культуры в России. За время их существования в музейной сфере сформировалось большое сообщество профессионалов и экспертов, а проектная деятельность как технология из разряда инноваций перешла на уровень практического инструментария.
Стратегические приоритеты Фонда, объявленные в конце прошлого года, находят отражение в качественно новом подходе к грантовой поддержке культурных инициатив: Фонд поможет российским музеям выйти за рамки традиционном практики, совершенствовать свою просветительскую и социальную деятельность, самостоятельно выбирая направления и решения.
Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева: «Конкурс «Музей 4.0» – следующий шаг вперед в нашей работе по поддержке российских музеев. Долгое время Фонд поощрял их стремление меняться вместе с изменениями внешнего мира. Сегодня музеи переросли этот подход: они не только успешно меняются вместе со средой, но и сами готовы инициировать позитивные изменения. Мы пришли к этому выводу, экспериментируя с различными форматами музейных программ, работая с отдельными профессионалами и сообществом в целом. Мы гордимся, что программы Фонда «Музейный десант», «Меняющийся музей в меняющемся мире», «Музейный гид», «Первая публикация» стали знаковыми событиями для целого поколения музейщиков. Конкурс «Музей 4.0» – ответ на новый запрос музейного сообщества, которое повзрослело за эти годы и стремится не только участвовать в переменах в обществе, но и самостоятельно формировать социальную повестку».
Концепция «Музея 4.0» предполагает привнесение в деятельность музеев новых социальных технологий, которые совместно разрабатываются и тестируются в общем пространстве, возможность перенастроить существующий инструментарий и получить новый качественный эффект. В центре внимания конкурса – взаимодействие, участие, гибкость.
Конкурс является частью благотворительной программы Фонда «Музей без границ», задача которой сделать музей современным открытым социальным институтом, центром просвещения и новаторства, а также придать дополнительный импульс развитию среды.
К участию в конкурсе приглашаются музеи и некоммерческие организации, работающие в этой сфере. Победители получат гранты на реализацию общественно значимых публичных проектов продолжительностью до двух лет. Бюджет конкурса − 50 млн рублей.
Заявки принимаются с 1 марта по 25 мая 2018 (включительно) в электронном виде на портале fondpotanin.ru.
Консультации по участию в конкурсе проводятся оператором – АНО «Проектная инициатива», по телефону 8 800 600 4601 и электронной почте museum4.0@yandex.ru.
ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСЕ
Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области приглашаются для участия в конкурсе «Музей 4.0»
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