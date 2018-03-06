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Джедай или ситх: кем быть? «Звёздные войны» в лагере «Нить Ариадны»

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Автор: shigapova
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Фото:
vk.com
На ближайших школьных каникулах ролевой профориентационной лагерь «Нить Ариадны» организует для подростков смену «Звёздные войны»

На ближайших школьных каникулах (с 25 марта по 1 апреля) ролевой профориентационной лагерь «Нить Ариадны» организует для подростков смену «Звёздные войны», которая объединит европейские LARP-игры, методики современного театра и научные достижения в области физики.
Смена в «Нить Ариадны» представляет собой масштабную ролевую игру в одном из сказочных миров, который выбирают дети путём голосования. Все участники смены становятся персонажами фантастической реальности — меняют имя, подбирают костюм и выполняют игровые миссии по определенным законам, разработанным педагогическим отрядом «Эспада». Ролевые игры позволяют подростку обрести новый жизненный опыт через игровое взаимодействие. Пётр Куркин, один из директоров лагеря «Нить Ариадны»: «Наши LARP-игры сильно отличаются от программ смежных по тематике лагерей, они позволяют ребенку раскрепоститься, примерить на себя новые черты характера и принять решение, стоит ли развивать эти черты в реальной жизни».
В моделях ролевой игры на смене «Звёздные войны» будут использоваться методики форум-театра, разработанные бразильским режиссером Аугусту Боалем. «Социальный» театр Боаля («Театр Угнетенных»), по мнению директоров лагеря, позволит откровенно поговорить с подростками об их проблемах и определить способы гармоничного существования в непростых ситуациях. Мастером игры весенней смены стала Юлия Осеева — театровед, педагог, психолог.
В основе каждой смены лагеря лежит конкретная педагогическая цель, отражающаяся и в механизмах ролевой игры, и в отрядных мероприятиях. «Педагогической целью весенней смены станет вопрос влияния ребенка на свою жизнь и жизнь своих друзей, — рассказывает Пётр Куркин, директор лагеря “Нить Ариадны”. — Подростки не всегда понимают, какое серьезное влияние оказывают на своих приятелей, давая советы и вмешиваясь в их жизнь. Эта тема важна и для одиноких ребят, которым страшно открываться другим».
Куратор и идейный вдохновитель смены «Звёздные войны» — Иван Куркин, директор лагеря и театральный режиссёр, чей иммерсивный спектакль «Слушай город» вошёл в лонг-лист премии «Золотая маска». Иван Куркин: «Жизненная и профессиональная ориентация, личностные качества и, конечно, осознанность – вот о чем мы разговариваем с подростком в рамках наших смен. Мы формулируем большую идею и транслируем ее через игровые события и механики. Но самое главное — мы переводим ролевой опыт в реальный, чтобы каждый ребенок смог с интересом взглянуть на окружающий мир, познать его глубину и многогранность».
Дополнительная информация
О лагере «Нить Ариадны» (Сайт: https://www.aricamp.ru; Группа ВКонтакте: https://vk.com/aricamp)
Лагерь «Нить Ариадны» был образован в 2010 году педагогическим отрядом «Эспада», возникшим в стенах Петербургского Дворца Творчества Юных на Фонтанке. Директора лагеря – братья Иван и Пётр Куркины. В рамках лагеря «Нить Ариадны» сформирован стажёрский отряд «Анкирия», состоящий из инициативных ребят, которые занимаются волонтёрством, созданием общегородских мероприятий для подростков, полигонных ролевых игр.
База лагеря: ДОЛ «Счастливый день», поселок Снетково в Приозерском районе.
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