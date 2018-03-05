Великолепное оформление позволяет зрителю перенестись в прекрасный сказочный мир. Балет «Щелкунчик» наполнен элементами классической сказки: романтика, поэзия, борьба добра со злом и, конечно, любовь.

В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. В рождественский вечер Дроссельмейер приготовил детям чудесные рождественские подарки – заводных кукол, а для своей крестницы Мари смастерил странную куклу для раскалывания орехов – Щелкунчика. Ночью Щелкунчик оживает. Ему предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе Мари в сказочное путешествие и превратиться в прекрасного принца, с которым Мари будет кружиться в танце.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Продолжительность — 2 часа.

Стоимость билетов — 3500-7000 рублей.

Спектакль покажут 10 марта в 19:00 часов на сцене Эрмитажного театра.