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Балет «Щелкунчик»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
«Санкт-Петербургский Фестиваль Балет» представляет фантастический балет по сказке Э.Т.А. Гофмана

Великолепное оформление позволяет зрителю перенестись в прекрасный сказочный мир. Балет «Щелкунчик» наполнен элементами классической сказки: романтика, поэзия, борьба добра со злом и, конечно, любовь.
В доме Штальбаумов гости собираются на Рождество. В рождественский вечер Дроссельмейер приготовил детям чудесные рождественские подарки – заводных кукол, а для своей крестницы Мари смастерил странную куклу для раскалывания орехов – Щелкунчика. Ночью Щелкунчик оживает. Ему предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе Мари в сказочное путешествие и превратиться в прекрасного принца, с которым Мари будет кружиться в танце.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

Продолжительность — 2 часа.
Стоимость билетов — 3500-7000 рублей.

Спектакль покажут 10 марта в 19:00 часов на сцене Эрмитажного театра.
Источник: Visit Peterburg
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