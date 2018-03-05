Выставку фотонатюрмортов

В филиале Русского музея выставлены работы более сорока отечественных фотографов, сделанные в жанре натюрморта.

На заре эры фотографии длинная выдержка и низкая светочувствительность не позволяли снимать движущиеся предметы. В таких условиях натюрморты стали одним из основных объектов фотографирования.

С развитием фототехники появлялись и осваивались новые жанры, и натюрморту пришлось потесниться. Однако он не исчез, и современные фотографы, как и их предшественники, по-прежнему обращаются к этому жанру. Чьи-то работы напоминают творения времен золотого века натюрморта, а кто-то, наоборот, придерживается строгого минимализма. Составить свое мнение об этом жанре можно посетив выставку "Натюрморт в фотографии".

Выставка начала работу 1 марта и продлится по 17 мая.

Место проведения: Строгановский дворец, Невский проспект, 17.