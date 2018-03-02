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Выставка знаменитого художника Шона Скалли

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
Выставка знаменитого художника Шона Скалли, одного из самых дорогих современных художников-абстракционистов

Масштабная выставка Шона Скалли впервые дает возможность российским зрителям познакомиться c творчеством знаменитого художника с конца 1960-х годов до настоящего времени. На выставке представлено тридцать живописных работ, акварелей, композиций, выполненных в смешанной технике, и пастелей.

Шон Скалли родился в Ирландии в 1945 году. Окончил Кройдонский колледж и Ньюкаслский университет. В 1975 году переехал в Нью-Йорк, а с 2000-х годов живет и работает не только в Нью-Йорке, но и в Мюнхене. Вот уже 50 лет Шон Скалли создает свою собственную художественную систему, в которой получают развитие, с одной стороны, традиции абстрактного искусства авангарда начала ХХ века, а с другой — наследие западноевропейской философской мысли от античности до наших дней. Скалли — последователь идей беспредметности, богато и разнообразно выраженных в творчестве художников русского авангарда (Казимира Малевича, Ольги Розановой, Любови Поповой и других), но вместе с тем и адепт новейших философских практик, отражающих стремительно меняющуюся реальность.

В искусстве Шона Скалли цвет и линии, демонстрируя размывание и артикуляцию границ, выражают важнейшие социальные проблемы человечества. Его жестко структурированные работы наполнены тончайшими вибрациями смыслов и переживаний. Искусствовед и культуролог Артур Данто утверждал, что Шон Скалли «входит в кратчайший из кратких списков величайших художников нашего времени». Недаром он был дважды номинирован на Премию Тернера и принят в Королевскую академию художеств. Работы Скалли находятся в коллекциях крупнейших музеев и галерей мира, включая Музей современного искусства и Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Галерею Тейт в Лондоне.

Стоимость:

300 р. – полный билет; 150 р. – льготный билет (школьники, студенты и пенсионеры); до 700 р.

Для граждан РФ:

200 р. – полный билет; 100 р. – льготный билет (школьники, студенты и пенсионеры).

Место проведения: Государственный Русский музей, Мраморный дворец

Выставка откроется в 11:00 часов 03 марта 2018 и продолжит свою работу до 09 апреля 2018.
Источник: Visit Peterburg
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