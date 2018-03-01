03 марта 2018 в 19:30 Эрмитажный театр представит самое романтичное произведение последних столетий – балет «Жизель» в исполнении «Санкт-Петербургского Фестиваль Балета». Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.

По сюжету, молодой граф Альберт влюбляется в простую сельскую девушку Жизель. Молодые люди начинают встречаться, при этом Альберт скрывает своё высокое происхождение. Но однажды тайное становится явным – выясняется, что граф помолвлен. Ничто не может утешить Жизель, у которой ещё и слабое, болезненное сердце. Девушка умирает на руках у своей матери и становится одной из вилис, живущих в чаще леса.

Альберт не может забыть Жизель и раскаивается в содеянном. Он приходит на её могилу, но там его подстерегают мстительные вилисы. И только любовь Жизели, неподвластная времени и смерти, может изменить предрешённый ход событий...

Возрастные ограничения: 6+

Продолжительность — 2 часа 10 минут с одним антрактом

Стоимость билетов — 3500-7000 рублей