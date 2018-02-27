«Модернизм в Париже: взгляд из России.1900-1920-е годы»

Илья Аскольдович Доронченков расскажет о том, как русские знатоки и широкая публика открывали парижский модернизм с начала ХХ века до рубежа 1920-1930-х годов. Мы рассмотрим основные выставки и художественные явления, которые помогали этому знакомству (выставки «Золотого руна», «Бубнового валета», Французскую выставку 1928 года), и постараемся понять, почему именно таким образом усваивалось в России искусство Матисса, Пикассо и Парижской школы.

Лекция пройдет 01 марта с 19:00 до 20:30 в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец. Начало лекции в 19:00. Продолжительность: 1-1,5 часа.

Повтор лекции 02.03 в 19:00

Стоимость билета лекцию - 450 рублей.