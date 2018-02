В ДК им. Горького выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр

XVIII международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» соберет на одной сцене: квинтет Роя Харгроува, знаменитый своим эклектичным стилем, сочетающим казалось бы несочетаемое: госпел и хип-хоп, соул и фанк; соул-музыканта, среди поклонников которого сам Стиви Уандер – Тони Момрелла; трио Боба Джеймса, мастера мелодизма, родоначальника поп-джаза, и, конечно, легендарный Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана.

Настоящий «триумф джаза» ждет гостей концерта. В один вечер можно будет открыть для себя целый спектр джазовых направлений: среди заявленных стилей jazz fusion, crossover jazz, smooth jazz, поп-джаз, джаз на стыке госпела, хип-хопа и фанка, и это далеко не все.

Напомним, что фестиваль «Триумф джаза» знаменит тем, что вот уже 18 лет подряд привозит в Россию самых известных звезд джаза со всего мира. Созданный Игорем Бутманом в 2001 году, «Триумф Джаза» впервые представил российской публике таких величайших джазовых музыкантов как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группу TAKE 6 и ещё более сотни настоящих легенд. С 2013 года фестиваль проводится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Участники концерта:

Bob James Trio (США) — проект легендарного американского джазового пианиста, композитора, аранжировщика и продюсера Боба Джеймса (Bob James). Великолепный пианист и новатор, постоянно находясь в творческом поиске, одним из первых начал активно использовать электронные клавишные инструменты и отходить от классических форм джаза. В 1980-е и 1990-е годы Bob James стал одним из самых ярких представителей направлений jazz fusion, crossover jazz и smooth jazz, стал обладателем и многократным номинантом Grammy Awards, добился грандиозного коммерческого успеха как сольный исполнитель и в составе группы Fourplay. Музыку Боба Джеймса— одного из родоначальников поп-джаза — отличают мелодизм, простые и красивые гармонии, ясность импровизаций, умиротворенность настроения. Наибольшую известность получила его композиция «Angela» благодаря ее использованию в популярном американском комедийном сериале «Taxi».

Roy Hargrove Quintet (США) – коллектив американского джазового музыканта, лауреата двух премий Grammy, одного из лучших трубачей своего поколения – Роя Харгроува. Музыка прославленного квинтета сочетает в себе джаз, фанк, хип-хоп, соул и госпел.

Рою Харгроуву довелось выступать со многими джазменами, а в 1989 году он выпустил свой дебютный альбом под названием Diamond In The Rough. На сегодняшний день его дискография насчитывает уже более двух десятков альбомов, которые в мире знатоков джаза пользуются большим спросом. Среди них - With The Tenors Of Our Time 1994-го; Parker's Mood 1995-го, посвященный Чарли Паркеру; Habana 1997-го; Strength 2004-го; Emergence 2009-го и много других.

Tony Momrelle (Великобритания) - соул-певец с мировым именем, один из самых интересных и значимых музыкантов на современной британской сцене. Среди его поклонников числится даже сам Стиви Уандер! За последние десять лет Тони работал с крупнейшими звёздами – Шадэ, Уитни Хьюстон, сэром Элтоном Джоном, Селин Дион, Гвен Стефани и многими другими. Долгое время он был фронтменом фанк-группы Incognito.

Его сольные альбомы имеют большой успех среди поклонников джазовой музыки. А новые синглы Тони всегда возглавляют хит-парады радиостанций Великобритании, Германии и Франции. В 2015 Тони Момрелл стал лучшим вокалистом по версии SoulTracks.

Московский джазовый оркестр — легендарный коллектив под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана, созданный им в 1999 году. Гастрольный график музыкантов не может не впечатлить: регулярные туры по России, Европе, Азии и Америке, выступления на лучших концертных площадках, участие в самых престижных джазовых фестивалях. Оркестр выступал с такими всемирно известными джазменами как Ди Ди Бриджуотер, Нэтэли Коул, New York Voices, Кевин Махогани, Джордж Бенсон, Джино Ванелли, Уинтон Марсалис, Ларри Корриэлл, Билли Кобэм, Билл Эванс, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Гэри Бертон, Тутс Тилеманс.