Спектакль «Жестокие игры»

«Жестокие игры» - это правдивая, местами суровая, и в тоже время, художественная история наших дней, поднимающая зрителя над обыденностью и душевной пустотой повседневности. Здесь есть все: узнаваемые характеры и события, дружба и предательство, любовь и измена, жестокость в отношениях и трогательность в минутах осознания собственной неправоты… Мы узнаем себя и знакомых в персонажах, их встречах, веселых и печальных минутах жизни, и комичных ситуациях. Что происходит, когда дети, вдруг, становятся взрослыми? Как они, и их родители, ощущают это и где границы дозволенного обеих сторон? Кто присваивает себе право писать правила, этих подчас, очень жестоких игр? И кто, все осознав, должен первым сделать шаг навстречу? Мучительный поиск ответов и самого себя, своего пути в жизни каждого из нас порой приводят в отчаянье, но, не каждому из нас, повезло как героям спектакля. Нет, они не стали космонавтами, кинозвездами или миллионерами, они обрели большее – себя, любовь, друзей и близких – свое место в жизни. А ведь это и есть счастье.

По словам автора пьесы А.Н. Арбузова, эта пьеса «об ответственности любого из нас за того, кто рядом», о зависимости людей друг от друга, когда иное неосторожное движение, слово могут оказаться губительными».

Спектакль - обладатель Гран при, и Лауреат городских и межрегиональных фестивалей молодежных театров в номинации "Лучший драматический спектакль большой формы".

Продолжительность спектакля 3 часа с одним 20 минутным антрактом.

3 марта 2018 в 15:00 на сцене Российской национальной библиотеки (Московский пр. д. 165 корп. 2)

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