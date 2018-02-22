ента новостей

23:58
«Зенит» разделался с «Селтиком» и и прошёл дальше в Лиге Европы
13:57
Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»
12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
12:03
На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи
11:55
Разбойное нападение в жилом комплексе на Московском шоссе
06:55
Первый рекламный совет
00:33
ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы
15:48
Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады
13:09
Фестиваль света в Царском Селе
13:04
В Ленобласти нашли висельника
12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
10:38
Полицейские задержали мужчину за кражу иномарки в Горелово
10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги
09:07
Марша в честь Немцова не будет?
18:41
В ¼ финала Олимпиады нашим будет противостоять команда Торесенов
14:11
Олимпиада: бронзу в танцах на льду завоевали представители США
13:16
В Выборгском районе погиб подросток, упав с большой высоты
13:09
В метро "карманники" украли сумку у иностранца
11:51
Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра
11:41
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
11:36
В Выборгском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
06:23
Автомобиль с питоном
22:01
Собчак и Нарусова вручили гранты лучшим студентам-юристам СПбГу
13:42
Выставка "художника-невидимки" Лю Болина
13:36
В Ленобласти в ванной комнате нашли зарезанного мужчину
10:33
В Выборгском районе пенсионерка лишилась своих сбережений, поддавшись уговорам мошенниц
10:25
В Красносельском районе ограбили таксиста
09:55
Защита от гриппа
01:30
Норвегия или Словения – кто легче в четвертьфинале Олимпиады?
23:04
Звёзды Единой Лиги ВТБ устроили шоу в Санкт-Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»

Военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь»

0
119
Автор: Вадик Котов
+1
Фото:
vk.com
Ко Дню защитника Отечества будет проведен военно-исторический фестиваль, посвященный празднованию 100-летия Красной Армии

23 февраля российская армия празднует вековой юбилей. Санкт-Петербург с размахом готовится отметить 100 лет со дня создания РККА, и для жителей города и области ко Дню защитника Отечества будет проведен трехдневный семейный военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь», где зрители увидят бои, в которых мужала Красная Армия, и смогут прокатиться на настоящих танках 20 века.
Каждый день фестиваля будет организована новая программа, посвященная героям Отечества. С 23 по 25 февраля на масштабном интерактивном выставочном пространстве развернутся события сразу нескольких исторических эпох - зрители воочию увидят, как модернизировалась армия России за 100 последних лет. Гостей ждут военно-исторические реконструкции событий Первой Мировой и Великой Отечественной войн. На всем протяжении работы мероприятия зрителей будет радовать необычными площадками и завораживающими экспозициями огромный интерактивный лагерь, в организации которого принимают активное участие реконструкторские и военно-патриотические клубы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем будет представлена выставка быта, оружия и образцов военной техники каждой эпохи. Гости фестиваля смогут прокатиться абсолютно на всех представленных машинах – от Ленинского броневика до современного бронетранспортера. Пострелять можно будет из любого вида русского и трофейного оружия: и из револьвера Нагана, и даже из настоящей 122-мм тяжелой гаубицы!
23 и 24 организаторы фестиваля готовят специальную шоу-программу, посвященную отдельной эпохе развития военных технологий:

- 23 февраля день в день - самый первый бой с Красной Армии кайзеровскими войсками с участием техники, артиллерии и конницы

- 24 февраля - события, которые развернулись в битве за Ленинград! В 12:00 состоится демонстрация образцов военной техники за последние 100 лет, а в 14:00 зрителей ждёт танковый бой советской брони против танков Германии.

- 25 февраля фестиваль продолжит свою работу в формате открытой выставки.
Интерактивный формат фестиваля позволит детям и молодежи совершить путешествие по истории России с 1918 по 2018 год и провести увлекательные выходные всей семьей. Показательные шоу-программы, возможность прокатиться на танках и экскурсии по интерактивным площадкам на лучшем празднике для всей семьи в честь Дня защитника Отечества!

Вход для зрителей на фестиваль – свободный.

Организатор фестиваля - ГБУ ЛО «Центр «Патриот» совместно с администрацией Всеволожского муниципального района
Источник: БОЕВАЯ СТАЛЬ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-02-2018, 12:51
Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества
14-02-2018, 18:17
В Петербурге пройдет молодежное военно-патриотическое мероприятие
27-02-2017, 22:23
Еще один праздник, связанный с военной тематикой, четко показал работу спецназа
24-10-2015, 15:31
Исторический фестиваль «Мировые войны»
24-02-2013, 00:22
На военно-исторической реконструкции «Прорыв блокады. 1943» собралось не менее 2 тыс. зрителей
23-02-2013, 13:49
23 февраля в Петербурге широко отмечается День Защитника Отечества

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
232
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
344
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
289
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Наверх