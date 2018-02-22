23 февраля российская армия празднует вековой юбилей. Санкт-Петербург с размахом готовится отметить 100 лет со дня создания РККА, и для жителей города и области ко Дню защитника Отечества будет проведен трехдневный семейный военно-исторический фестиваль «Боевая Сталь», где зрители увидят бои, в которых мужала Красная Армия, и смогут прокатиться на настоящих танках 20 века.

Каждый день фестиваля будет организована новая программа, посвященная героям Отечества. С 23 по 25 февраля на масштабном интерактивном выставочном пространстве развернутся события сразу нескольких исторических эпох - зрители воочию увидят, как модернизировалась армия России за 100 последних лет. Гостей ждут военно-исторические реконструкции событий Первой Мировой и Великой Отечественной войн. На всем протяжении работы мероприятия зрителей будет радовать необычными площадками и завораживающими экспозициями огромный интерактивный лагерь, в организации которого принимают активное участие реконструкторские и военно-патриотические клубы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем будет представлена выставка быта, оружия и образцов военной техники каждой эпохи. Гости фестиваля смогут прокатиться абсолютно на всех представленных машинах – от Ленинского броневика до современного бронетранспортера. Пострелять можно будет из любого вида русского и трофейного оружия: и из револьвера Нагана, и даже из настоящей 122-мм тяжелой гаубицы!

23 и 24 организаторы фестиваля готовят специальную шоу-программу, посвященную отдельной эпохе развития военных технологий:

- 23 февраля день в день - самый первый бой с Красной Армии кайзеровскими войсками с участием техники, артиллерии и конницы

- 24 февраля - события, которые развернулись в битве за Ленинград! В 12:00 состоится демонстрация образцов военной техники за последние 100 лет, а в 14:00 зрителей ждёт танковый бой советской брони против танков Германии.

- 25 февраля фестиваль продолжит свою работу в формате открытой выставки.

Интерактивный формат фестиваля позволит детям и молодежи совершить путешествие по истории России с 1918 по 2018 год и провести увлекательные выходные всей семьей. Показательные шоу-программы, возможность прокатиться на танках и экскурсии по интерактивным площадкам на лучшем празднике для всей семьи в честь Дня защитника Отечества!

Вход для зрителей на фестиваль – свободный.

Организатор фестиваля - ГБУ ЛО «Центр «Патриот» совместно с администрацией Всеволожского муниципального района