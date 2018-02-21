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Фестиваль военно-исторического движения в день Защитника Отечества

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
В день Защитника Отечества состоится крупнейший зимний фестиваль военно-исторического движения.

В день Защитника Отечества состоится крупнейший зимний фестиваль военно-исторического движения. Фестиваль объединяет спортивные направления военно-исторического движения и культурно-развлекательную программу.
Фестиваль «РЕКОН 2018» будет идти 23 и 24 февраля на территории выставочного комплекса «Ленэкспо», где соберутся представители клубов реконструкции времён от Античности до наших дней. «РЕКОН» уже успел полюбиться публике и заслужить звание одного из крупнейших событий военно-исторического движения нашей страны.
План фестивальных мероприятий строится на сочетании спортивных турниров и культурно-развлекательной программы:

- Воссозданный по историческим источникам рыцарский турнир времён позднего средневековья «Турнир Братства Архангела Михаила». Закованные в латные доспехи бойцы будут вести поединки на аналогах рыцарского турнирного оружия.  
- Большой финал серии турниров по историческому средневековому бою (ИСБ). Гости увидят сражение между пехотными рыцарями в одиночных и массовых номинациях.
- Первенство России по ИСБ среди подростков на тренировочных полимерных мечах.
- Главный турнир города по европейским историческим боевым искусствам времён эпохи Возрождения «Вызов Санкт-Петербурга».
- Сражения участников клубов реконструкции древней Греции, древнего Рима и раннего средневековья (Русь и Скандинавия)
- Выставка клубов военно-исторической реконструкции
- Интерактивные площадки с мастер-классами для всех возрастов
- Ярмарка ремесленных товаров
- Средневековая музыка
- Деловая программа для представителей событийного туризма России «РеконРейтинг».

Фестиваль проводит межрегиональная общественная организация содействия развитию военно-исторической реконструкции «Доблесть веков», при поддержке спортивного общества «Динамо».
Источник: Visit Peterburg
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