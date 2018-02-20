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» » Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра

Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
На сцене Эрмитажного театра опера «Риголетто» в постановке Юрия Александрова

Спектакль является номинантом национальной театральной премии России «Золотая маска». Постановка Юрия Александрова смело разрушает штампы, сложившиеся за столетия театральной жизни одной из самых популярных опер Верди. Главным в спектакле театра становится мотив маски, зловещего маскарада жизни.
Верди считал сюжет «Риголетто», заимствованный из драмы Гюго «Король забавляется», лучшим из всех, положенных им на музыку. Впервые в истории жанра героем оперы стал старик-горбун – придворный шут, лицемер, озлобленный на весь мир. Он безжалостно мстит всем, у кого нет горба на спине.
Режиссер предложил публике новую версию психологической драмы, по которой придворный шут вовсе не горбун, а язвительный, умный, злой и совсем не старый человек. Горб и маска – всего лишь шутовское обличье, которое он надевает только при дворе герцога. Однако нравственное уродство нельзя скинуть, как маску. Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянное унижение, он развлекается интригами, охотно принимает участие в грязных забавах своего господина и его окружения. Судьба наказывает Риголетто за жестокость, превращая в убийцу собственной дочери Джильды.
Роскошные, изысканные костюмы словно погружают зрителя в историческую атмосферу. Кажется, что персонажи спектакля, облаченные в дорогие ткани и прихотливые маски, словно сошли с полотен старых мастеров. Спектакль очень цельный, с продуманными до мелочей деталями, да и просто красивый. А актерская игра и превосходное музыкальное исполнение отвечают замыслу самого композитора – создателя жанра музыкальной драмы. 

Исполняется на итальянском языке
Возрастная категория:16+

Продолжительность — 3 часа 15 минут
Стоимость билетов — 1000 рублей
Источник: Visit Peterburg
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