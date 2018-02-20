Опера «Риголетто» на сцене Эрмитажного театра

Спектакль является номинантом национальной театральной премии России «Золотая маска». Постановка Юрия Александрова смело разрушает штампы, сложившиеся за столетия театральной жизни одной из самых популярных опер Верди. Главным в спектакле театра становится мотив маски, зловещего маскарада жизни.

Верди считал сюжет «Риголетто», заимствованный из драмы Гюго «Король забавляется», лучшим из всех, положенных им на музыку. Впервые в истории жанра героем оперы стал старик-горбун – придворный шут, лицемер, озлобленный на весь мир. Он безжалостно мстит всем, у кого нет горба на спине.

Режиссер предложил публике новую версию психологической драмы, по которой придворный шут вовсе не горбун, а язвительный, умный, злой и совсем не старый человек. Горб и маска – всего лишь шутовское обличье, которое он надевает только при дворе герцога. Однако нравственное уродство нельзя скинуть, как маску. Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянное унижение, он развлекается интригами, охотно принимает участие в грязных забавах своего господина и его окружения. Судьба наказывает Риголетто за жестокость, превращая в убийцу собственной дочери Джильды.

Роскошные, изысканные костюмы словно погружают зрителя в историческую атмосферу. Кажется, что персонажи спектакля, облаченные в дорогие ткани и прихотливые маски, словно сошли с полотен старых мастеров. Спектакль очень цельный, с продуманными до мелочей деталями, да и просто красивый. А актерская игра и превосходное музыкальное исполнение отвечают замыслу самого композитора – создателя жанра музыкальной драмы.

Исполняется на итальянском языке

Возрастная категория:16+

Продолжительность — 3 часа 15 минут

Стоимость билетов — 1000 рублей