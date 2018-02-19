Выставка "художника-невидимки" Лю Болина

Лю Болин известен всему миру благодаря своим необычным работам, которые, на первый взгляд, лишены малейшей странности. На фотографиях зритель видит портреты и пейзажи, и лишь потом взгляд примечает едва заметную фигуру, растворившуюся на общем фоне.

Эта фигура - сам художник. Ассистенты раскрашивают его тело так, чтобы оно визуально слилось с окружающими предметами. Исчезнувший на фотографии, Лю Болин становится "человеком-невидимкой", спрятавшимся в большом городе.

В зависимости от выбора фона художник может затронуть самые разные общественные проблемы, актуальные в наши дни. При этом, что характерно, его метод напрочь исключает использование фоторедакторов.

Толчком к освоению темы "исчезновения" стал разгром международного художественного лагеря Суо Джия Кан в Пекине, произведенный в 2005 году по приказу китайского правительства. В результате его уничтожения Лю Болин, наряду с десятками других художников, лишился мастерской. Это побудило его высказаться, но ситуация со свободой слова в Китае такова, что открытое выражение протеста невозможно. Тогда и появилась идея серии снимков "Спрятаться в городе".

Выставка работ Лю Болина будет работать по 20 мая.