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Премьера спектакля «Превращение»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Превращение» в постановке Геннадия Тростянецкого

17, 18 февраля в 19:00 в Театре «На Литейном» состоится премьера спектакля «Превращение» в постановке Геннадия Тростянецкого
Однажды странный парень по имени Франц решил вести дневник. У него были сложные отношения со своей семьей, особенно с отцом. С помощью записей в дневнике он пытался разобраться в себе, своих сомнениях и тревогах.
В дневниках он писал то, что никогда бы не смог произнести вслух близким людям. Так иногда бывает. Он встречался с женщинами, завязывал отношения с одной, другой. Работал мелким чиновником в разных конторах, но такая работа ему не нравилась. Так тоже бывает. Францу нравилось писать. Он пишет рассказы, повести, романы, но не слишком надеется на успех. Он раним и очень одинок. В 41 год Франц умер. Перед смертью он попросил своего друга Макса сжечь всё им написанное. Но Макс не сделал этого.

Позже Владимир Набоков назовёт этого странного парня величайшим немецким писателем, а его рассказ «Превращение», написанный в 1912 году, одним из лучших в мировой литературе и его творчестве.

Теперь мир знает множество интерпретаций истории о Грегоре Замзе и его превращении. По этому рассказу поставлены спектакли, художественные фильмы, балеты. Главного героя играли актёры Константин Райкин, Евгений Миронов, Михаил Барышников, Эдвард Уотсон. Вот как бывает!

Сегодня, в 2018 году, в Театре «На Литейном» режиссёр Геннадий Тростянецкий ставит свою версию рассказа «Превращение».

Имя Геннадия Тростянецкого уже давно вписано в золотые страницы истории Театра «На Литейном» спектаклями: «Скупой», «Король Лир», «Великая Екатерина», «Упырь», «Ворон». Кто-то помнит об этом, кто-то нет. Спектакли, как и люди — исчезают, уходят, превращаясь в наши воспоминания о них. Так всегда случается. Но бывает и так, что спустя 30 лет, снова на сцене Театра «На Литейном», Геннадий Тростянецкий вместе с артистами и постановочной командой ставит свой новый спектакль «Превращение». И вместе с ними размышляет о том, кто такой Франц Кафка, что случилось в семье Грегора Замзы и какие превращения происходят сегодня с нами.

Возрастные ограничения: 16 +

Стоимость билетов — 300-1200 рублей 
Источник: Visit Peterburg
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