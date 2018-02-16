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Гастрономический фестиваль "Воспоминания о Монпарнасе"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Музей Фаберже
Гастрономический фестиваль "Воспоминания о Монпарнасе" - 17.02-25.03.18

Картины Модильяни, Сутина и других художников, представленных на выставке «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» в Музее Фаберже, вдохновили рестораторов Петербурга на создание своего ответа искусству Парижской школы. Живописное искусство встретится с кулинарным на ресторанном фестивале «Воспоминания о Монпарнасе», который стартует 17 февраля и продлится до 25 марта. Кулинарный флешмоб пройдет в модных ресторанах Петербурга: АРКА, Блок, bolshoybar,Винный Шкаф, Goose Goose bistro, ЕМ, Кафе Рубинштейн, Белка, Italy, Ferma, Hamlet+Jacks, Smoke BBQ, Italy на Б. Морской, Гостиная "Ротонда" в отеле Астория, Курорты, Social Club, UNA, Городской ресторан Шаляпин.
Гастрономический фестиваль «Воспоминания о Монпарнасе» - это возможность продлить удовольствие и ощутить послевкусие после выставки уникальной коллекции живописи ведущих художников Парижской школы первой трети XX века, собранной их современником и покровителем Йонасом Неттером. На выставке представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других легендарных мастеров Монпарнаса.

Чтобы отправиться в путешествие по Монпарнасу, вовсе не обязательно лететь в Париж. Достаточно скачать адреса ресторанов – участников гастрономического флешмоба и посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса», чтобы освежить в памяти воспоминания о художниках, вдохновивших шеф-поваров Петербурга.
Для активных пользователей соцсетей Музей Фаберже проводит конкурс на самую аппетитную фотографию блюда-участника фестиваля. Каждый может почувствовать себя фуд-фотографом, сделав пост в Инстаграм с хештегами #Faberge_Modi, #Faberge_Foodie.
Источник: Музей Фаберже
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