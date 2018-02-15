Экскурсии по выставке "Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса"

Рады сообщить, что с 19 февраля в Музее Фаберже запускаются экскурсионные сеансы по выставке "Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса". Экскурсии будут проходить по понедельникам и вторникам в 11:00, 13:00 и 15:00.

Приобрести билеты Вы можете здесь выбрав вкладку "экскурсии по выставке Модильяни".

Предварительная продажа билетов - на сайте tickets.fsv.ru в разделе "Экскурсии по выставке Модильяни" . Так же билеты можно приобрести в кассе музея в день посещения.

Стоимость билета на экскурсию - 600 рублей. Льготный билет на экскурсионный сеанс - 350 рублей. Количество билетов ограничено.

Обращаем ваше внимание, что льготы действуют только в кассе Музея при покупке билета на текущий день и предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего право на льготу.