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Выставка работ художника Константина Севастьянова

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
На выставка посвященна 90-летию со дня рождения Константина Севастьянова (1928–1989)

На выставке, посвященной 90-летию со дня рождения Константина Севастьянова (1928–1989), представлены работы художника из цикла «В садах Лицея», иллюстрации к стихотворению А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», силуэты на сюжеты из биографии поэта, эскиз акварельного рисунка «Пушкин в детстве» и другие.
В архиве Всероссийского музея А. С. Пушкина хранится личное дело сотрудника музея — художника-оформителя К. Е. Севастьянова, где на листе бумаги крупным разборчивым почерком написано: «Я, Севастьянов Константин Егорович, родился 23 февраля 1928 г. в г. Ленинграде в семье служащего и домохозяйки. После окончания семилетки в 1945 г. поступил и в 1951 г. окончил Ленинградское художественное училище им. Серова. С 1951 учился в институте и в 1957 г. окончил Институт живописи им. И. Е. Репина в Ленинграде. После окончания института три года работал художником-декоратором в Лен. театре юных зрителей. Работал как художник в детских периодических изданиях: газете “Ленинские искры”, журналах “Искорка”, “Костер”. С 1961 г. работаю во Всесоюзном музее А. С. Пушкина».

Скупые строки автобиографии дают лишь канву творческой судьбы художника. Он разделил со своим городом выпавшие на его долю радостные и трагические события. Вместе с матерью и сестрой пережил все дни блокады, а спустя годы был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В Академии художеств учился у известного педагога и театрального художника М. П. Бобышова. Темой его студенческого диплома стал спектакль о Пушкине «В садах Лицея» (ТЮЗ). Работа в периодических изданиях давала возможность для творчества в жанре иллюстрации. Детские журналы в то время могли позволить себе свободу самовыражения.

За двадцать пять лет работы во Всесоюзном музее А. С. Пушкина Севастьянов оформил много замечательных выставок. Помогал пополнять музейную коллекцию графическими листами, подаренными ему друзьями — ленинградскими художниками.

В 1970-е годы наша страна переживала музейный бум. Экспозиции из фондов музея «гастролировали» по всему Советскому Союзу. Подготовка к открытию Музея-Лицея в 1974 году, незабываемые вечера в гостиной Мемориального музея-квартиры А. С. Пушкина — жизнь была насыщенной и по-настоящему творческой. Из окна тесной мастерской художника на Мойке, 12, открывался вид на памятник Пушкину. Все настраивало на вдумчивую работу с «тенями прошлого». Художник любил повторять: «…рисование — это размышление с карандашом в руке».

Пушкин, его творчество и окружение стали главными героями произведений Константина Севастьянова, а техникой, оказавшейся наиболее близкой, — силуэт. Можно без преувеличения сказать, что он создал театр теней пушкинской эпохи и был в нем не только художником, но и драматургом, а иногда и актером — в некоторых силуэтах мы узнаем его черты. Композиции художника изящны и необычайно поэтичны, они буквально вырастают из пушкинских произведений. В них читаются легкость поэтического вдохновения, тонкий юмор и, конечно, любовь к главному герою его творчества.

Хорошо зная фонды музея, с особенным вниманием Севастьянов относился к произведениям художников-силуэтистов конца XVIII — XIX вв. и графиков, работавших в этой технике в первой половине ХХ столетия. На создание силуэтов его вдохновляли произведения Б. Кустодиева, Н. Ильина, Е. Кругликовой, Э. Голлербаха, В. Гельмерсена, В. Свитальского, Ф. Рерберга, которые также будут представлены на выставке.

Сегодня в фондах Всероссийского музея А. С. Пушкина находится более 100 работ художника. Это листы из серии «В садах Лицея», иллюстрации к книге Л. В. Тимофеева «В кругу друзей и муз», композиции на тему пушкинских стихотворений «Воспоминания в Царском Селе» и «К цензору», повести «Путешествие в Арзрум».
 

Место проведения: Зеленый зал Всероссийского музея А. С. Пушкина, наб. реки Мойки, 12
Вход на открытие свободный
Источник: Visit Peterburg
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