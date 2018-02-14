Проект строительства фондохранилища Эрмитажа

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Новые здания производственной базы и фондохранилища строятся с целью расширения возможностей Реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа «Старая Деревня».

Уникальность «Старой деревни», в состав которой входит комплекс зданий, в том числе фондохранилище, выставочно-лекционный, реставрационный, инженерный и административный корпуса, заключается в возможностях ее экскурсионного посещения: маршрут экскурсии позволяет ознакомиться с произведениями живописи и скульптуры из фондов Эрмитажа, обширной коллекцией мебели, собранием экипажей и другими экспонатами, которые ранее были недоступны для публики. Первая очередь строительства фондохранилища была завершена к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году. В рамках реализуемой сегодня третьей очереди строятся новые корпуса, которые будут соединены с существующими переходной галереей, расположенной над железной дорогой.

В ходе реализации проекта третьего этапа III очереди, рассмотренного Главгосэкспертизой России, на участке площадью 4 474,0 кв.м возводятся четырехэтажный корпус площадью 6037,0 кв.м и двухэтажный надземный переход площадью 2763,0 кв.м.

Корпус общественного назначения предназначен для размещения административно-офисных помещений, выставочных залов, бытовых и подсобных помещений. В холе и световом зале корпуса предусмотрено проведение временных тематических выставок экспонатов из фондохранилища Эрмитажа».

Примыкающий к корпусу переход, двухэтажная галерея, которая будет построена на высоте восьми метров, свяжет его с ранее запроектированным зданием фондохранилища и Эрмитажной библиотеки. Сквозным переходом в составе галереи смогут пользоваться посетители и персонал, в том числе для перемещения крупногабаритных экспонатов и грузов. Для местных жителей строится двухсветный переход над железнодорожными путями и Заусадебной улицей.

Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.