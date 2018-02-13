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» » «Сретенский бал» в залах Константиновского дворца

«Сретенский бал» в залах Константиновского дворца

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Дворец конгрессов
В Государственном комплексе «Дворец конгрессов» Управления делами Президента Российской Федерации состоится «Сретенский бал»

Проведение «Сретенского бала» в парадных залах Константиновского дворца уже стало доброй традицией. Так, в этом году 16 февраля 2018 года в 14.00 в Голубом зале весь вечер не будет смолкать симфонический оркестр – головокружительный вальс, элегантный полонез и веселая полька будут сопровождать празднование одного из великих христианских праздников – Сретения Господня.

Что же именно отмечают в день «сретения»? По приданию, в сороковой день после Рождества Христова Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. Там и состоялось сретение (по-старославянски «встреча») Богомладенца со святыми Симеоном и Анной пророчицей.

По благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, 150 юных гостей (учащиеся воскресных школ Красносельского благочиния и учащихся общеобразовательных школ Красносельского района г. Санкт-Петербурга) примут участие в торжестве.

Ритмы классических бальных мелодий унесут гостей в атмосферу прошлых столетий. Но прежде участники бала осмотрят залы и гостиные Константиновского дворца.

Целью мероприятия является развитие душевных качеств и культуры общения подрастающего поколения, а также поощрение активной и талантливой молодежи, участвующей в просветительских проектах.

Бал пройдет в рамках одного из основных проектов «Дворца конгрессов» – «Константиновский – детям», направленного на поддержку и развитие творческого потенциала детей.
Источник: Дворец конгрессов
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