День Всех Влюбленных в Музее Фаберже

Музей Фаберже приглашает всех, чьи сердца наполняет любовь, провести День влюбленных в атмосфере Парижа, самого романтичного города в мире.

В этот день для посетителей Музея Фаберже авиакомпания Air France проведет розыгрыш двух билетов в Париж.

Для участия нужно всего лишь заполнить посадочный талон, при предъявлении билета* на основную экспозицию или выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса».

* Билет должен быть приобретен на посещение музея 14 февраля 2018 года.

С 16:00 до 19:00 в кафе Музея Фаберже джазовые музыканты Springtime Group создадут романтичную атмосферу. Гости кафе смогут приятно удивить любимых, ведь при любом заказе -красивая открытка в подарок. Напишите на ней признание в любви и отправьте бесплатно почтой Музея Фаберже*.

*при любом заказе в кафе 14 февраля - открытка в подарок и бесплатная отправка по Санкт-Петербургу.

Вы давно мечтали о романтичных фотографиях?

с 18:00 до 20:00 фотограф запечатлеет каждый поцелуй и влюблённый взгляд в стенах Музея Фаберже.

В музейном магазине С 12 по 14 февраля на популярные аксессуары будет действовать скидка до 15%.