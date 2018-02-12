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Выставке петербургского художника Леонида Строганова

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
На выставке представлены станковая графика, книжные иллюстрации, экслибрисы, выполненные за последние 18 лет

На выставке петербургского художника Леонида Строганова представлены станковая графика, книжные иллюстрации, экслибрисы, выполненные за последние 18 лет.
Художник родился в Ленинграде в 1979 году.  Учился в городской художественной школе. В 1999 году он закончил СПбХУ им. И.К. Рериха по специальности «живопись» и Институт декоративно-прикладного искусства в 2002 году, где учился у О.Ю. Яхнина. Член Союза Художников России с 2002 года. Автор начинал с небольших фантазийных станковых работ.  Его работы: «Кушающая», «Убегающая», серия «Движение» —придуманные мифологические истории или сказки. Станковые листы отражают увлечение античностью, библейскими темами, западным средневековьем, галантным веком.  Строганов на один сюжет может сделать несколько совершенно разных работ.  Получаются целые серии: «Изгнания из рая», «Грехопадение Адама и Евы», «Волхвы», серия «Натюрмортов» на тему античности. 

Петербург — постоянная тема творчества художника.  Ночной город с игрой теней и отблеском света в воде наиболее интересен автору. Он любит изображать непарадную Коломну, каналы, мосты, старые дома, гранитные плиты.  В своих ранних пейзажах Строганов помещал старинный предмет как реквизит: случайно забытый цилиндр, детские игрушки, часы. И цепко нарисованный город становился фантазией, вымыслом, сном. Впоследствии художник отошел от этого приема, но ощущение совершенно иной, хотя и хорошо узнаваемой реальности, в его работах осталось. Интересен опыт Леонида Строганова и как книжного иллюстратора.  В 2002 году он выполнил серию офортов к «Королю Лиру» В. Шекспира, в дальнейшем художник работал над картинками к поэтическому циклу «Сады» Жака де Лиля. В 2008-2009 году по заказу издательства «Вита-Нова» создал цикл рисунков к «Сонетам» Франческо Петрарки. Совсем недавно он закончил в соавторстве две книги, ставшие для него экспериментом: «Сонеты» Абрама Эфроса и «Царь Эдип» Софокла. Лаконизм абстрактного языка неожиданно и по-новому раскрыли автора.

С 1999 года художник работает в жанре книжного знака. По заказам коллекционеров Леонид Строганов  выполнил около 100 экслибрисов на разнообразные темы: «Гете и Наполеон», «Достоевский», «Шелли», «Вильгельм Мюллер», «Гильгамеш», «Одиссей», «Серебряный век» и другие.  Два книжных знака были посвящены творчеству А.С. Пушкина: «Экслибрис Kohler Hausher» с портретом поэта и «Пиковая Дама». В 2016 году работы поступили в фонды Всероссийского музея А.С. Пушкина.

Работы художника находятся в библиотеке Государственного Эрмитажа, Государственной публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, в собраниях Литературно-мемориального музея-квартиры Ф.М.Достоевского, Вологодской областной картиной галереи, Орловского музея изобразительных искусств, Чувашского государственного художественного музея, Музея замка Мальборк (Польша), Музея графики малых форм (г. Сент-Никлаас, Бельгия), а также в собрании графики института Тамаринд (США) и многих других.
Продолжительность — 10 февраля - 11 марта 2018 года
Место проведения: Фойе и концертный зал «Бироновых конюшен», наб. реки Мойки, 12
Вход на открытие свободный
Источник: Visit Peterburg
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