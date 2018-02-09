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В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В Музее Достоевского будет представлена совместная выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»

С 8 февраля по 13 марта 2018 в Музее Достоевского будет представлена совместная выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»

Отношения этих великих современников называли «дружбой-враждой», они пересекались больше в мире литературы, чем в жизни. Но внутренний диалог их существовал постоянно, отчетливо проявляясь в творчестве или в оценках произведений друг друга.

Название и тема выставки – «игра в портреты» – неслучайно: И.С.Тургенев более 20 лет играл со своими знакомыми в эту игру, считая ее очень полезной для писателя. Что это за игра – рассказывает на выставке сам писатель: специально для выставки был сделан видеофильм «Достоевский и Тургенев. Диалог» (в ролях актеры БДТ имени Г.А.Товстоногова А.Кудренко и В.Реутов).

На выставке с таким названием, безусловно, представлено много портретов – это окружение Тургенева и Достоевского, любимые писатели, друзья, подлинные фотографии И.С.Тургенева.

Также на выставке можно увидеть места, связанные с Тургеневым, события, в которых он участвовал, уникальные иллюстрации к произведениям Тургенева и Достоевского, почитать их письма друг другу.

Посещение выставки – по входному билету в музей
Источник: Visit Peterburg
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