Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реконструкции Банковского моста через канал Грибоедова, известного также как «мост с грифонами». Банковский мост - один из трех сохранившихся до нашего времени пешеходных цепных мостов северной столицы.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Знаменитый мост, украшенный фигурами крылатых львов-грифонов, является частью исторической ландшафтно-композиционной структуры «Канал Грибоедова от реки Мойки до Невского проспекта и от Казанской площади до Каменного моста» и включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Однопролетный цепной висячий мост длиной 25,42 м был построен в 1826 году по проекту немецкого инженера Вильгельма фон Треттера и назван Банковским по располагавшемуся рядом Ассигнационному банку - в наши дни в этом здании находится Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Пролетное строение моста состоит из двух цепей, подвесок и деревянного полотна. Скульптуры грифонов и их постаменты сделаны из литейного чугуна, а крылья – из выколотной меди.

За почти двухсотлетнюю историю моста его реконструировали трижды. В 2017 году были начаты работы по реставрации скульптур грифонов с фонарями, для чего их сняли с постаментов. Также в ходе обследования моста были выявлены такие дефекты, как разрушение деревянного настила, коррозия балок пролетного строения, ослабление сечения подвесок в местах крепления к балкам, загнивание поперечин в местах опирания на главные балки, разрушения рам, требуют ремонта перила моста и постаменты скульптур. Текущее состояние мостового сооружения в целом признано аварийным. Что касается самой набережной канала Грибоедова в зоне Банковского моста, то она не ремонтировалась со дня своей постройки и тоже нуждается в реконструкции.

Проектом, рассмотренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено проведение комплекса ремонтных работ. Будет полностью замено пролетное строение моста, покрытие его прохожей части и поперечных балок. Перила отремонтируют, а их декоративные элементы восстановят – как и фигуры грифонов с постаментами. Цепи отреставрируют с максимальным сохранением существующих элементов. Кроме того, в рамках реализации проекта будут проведены усиление кладочных массивов устоев моста и набережной в местах сопряжения с мостовым сооружением и восстановление тротуара вдоль набережной: 10,9 м по четной стороне и 12 м – по нечетной. Капитальному ремонту подлежат и участки набережных на обоих берегах канала Грибоедова. Также будут проведены и другие необходимые работы.

Планируется, что работы продлятся семь месяцев и будут финансироваться из бюджета субъекта Российской Федерации.