ента новостей

14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
13:22
Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге
13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
12:58
Концерты проекта «Классика в темноте»
11:04
В Центральном районе ограблен салон связи
10:59
В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя
09:26
Почерневший снег
21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
12:01
Театральная акция ко дню всех влюбленных
11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
09:17
Награда для Полтавченко
23:52
Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ
12:44
В Ленобласти ограблен послушник монастыря
11:48
В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции
11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
08:35
Борьба со снегом
22:00
Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге
20:28
Младенович будет защищать титул против Квитовой
16:17
В Центральном районе задержали мужчину напавшего на салон связи
23:35
Бросок Гилла на последней секунде принёс «Химкам» важнейшую победу
11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
10:56
Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ
10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
06:04
. Достижение Hyundai
23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Концерты проекта «Классика в темноте»

Концерты проекта «Классика в темноте»

0
88
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
В новом «Планетарии 1» пройдут концерты проекта «Классика в темноте» с новой программой «Притяжение»

Второй сезон проекта «Классика в темноте» Roof Music Group продолжает новой программой «Притяжение», посвященной самым светлым и волнующим чувствам, которые в своей жизни испытывал каждый – влюбленности и страсти, близости и теплу.  В программе лиричные и пронзительные произведения великих композиторов (Гендель, Вивальди, Мендельсон, Пуччини, Свиридов), а также современная неоклассика и авторские композиции музыкантов. Креативная команда «Планетария 1» готовит впечатляющее визуальное шоу, огромный купол и мощное техническое оснащение позволят зрителям полностью раствориться в музыке и атмосфере космоса.

Билеты на один из концертов под звездами — отличное решение для подарка или романтического свидания на 14 февраля или 8 марта.

Автор музыкальной программы второго сезона «Классики в темноте» — София Бридж — именно она совместно с композитором Игорем Заливаловым ежегодно отвечает за организацию и исполнение музыкальной части водно-пиротехнического шоу на Алых Парусах. Музыку исполняет ансамбль «Струны Петербурга» в составе двух скрипок, виолончели, клавишных, электроарфы, альта, пятиструнной электроскрипки, бандонеона, виолончели, контрабаса и чувственного вокала.
Сбор гостей с 20:00, начало программы – 21:00

Продолжительность — 1 час 15 минут
Стоимость билетов — 1800-4400 рублей
Источник: Visit Peterburg
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-09-2017, 16:30
Творческий проект «РОК В МУЗЕЕ»
14-09-2017, 20:58
Экспериментальный проект «Диджей Римский»
1-02-2017, 08:36
В Санкт-Петербурге открылся новый музей
10-02-2016, 12:42
В Константиновском дворце стартует новый сезон детских концертов
18-03-2015, 16:13
В Константиновском дворце открыт сезон детских концертов
3-04-2013, 06:11
В апреля на крышах отелей и домов стартует фестиваль Roof Music Fest 2013

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
208
Вчера, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
181
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
326
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
218
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх