Концерты проекта «Классика в темноте»

Второй сезон проекта «Классика в темноте» Roof Music Group продолжает новой программой «Притяжение», посвященной самым светлым и волнующим чувствам, которые в своей жизни испытывал каждый – влюбленности и страсти, близости и теплу. В программе лиричные и пронзительные произведения великих композиторов (Гендель, Вивальди, Мендельсон, Пуччини, Свиридов), а также современная неоклассика и авторские композиции музыкантов. Креативная команда «Планетария 1» готовит впечатляющее визуальное шоу, огромный купол и мощное техническое оснащение позволят зрителям полностью раствориться в музыке и атмосфере космоса.

Билеты на один из концертов под звездами — отличное решение для подарка или романтического свидания на 14 февраля или 8 марта.

Автор музыкальной программы второго сезона «Классики в темноте» — София Бридж — именно она совместно с композитором Игорем Заливаловым ежегодно отвечает за организацию и исполнение музыкальной части водно-пиротехнического шоу на Алых Парусах. Музыку исполняет ансамбль «Струны Петербурга» в составе двух скрипок, виолончели, клавишных, электроарфы, альта, пятиструнной электроскрипки, бандонеона, виолончели, контрабаса и чувственного вокала.

Сбор гостей с 20:00, начало программы – 21:00

Продолжительность — 1 час 15 минут

Стоимость билетов — 1800-4400 рублей