Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже

Коллекционеры конца XIX–ХХ веков обладали уникальным даром понять и по достоинству оценить современное им искусство и собрали целостные, оригинальные и воистину драгоценные коллекции. В конце XIX века оригинальный и немного насмешливый образ «любителя искусств» превращается в деловитого и профессионального арт-дилера или увлеченного коллекционера. Поль Дюран-Рюэль, Амбруаз Воллар, Карл Эрнст Остхаус, Гертруда Стайн, С. И. Щукин, Йонас Неттер и Альберт Барнс вписали удивительные страницы в историю искусства и коллекционирования первой трети ХХ века. Каждая из собранных ими коллекций уникальна, на каждой лежит печать времени, и, конечно же, вкуса ее создателя. О личности и предпочтениях того или иного коллекционера, а также о том, как формировались коллекции в Париже 1910-1930-х годов и об их судьбах вы узнаете на лекции Юлии Арутюнян.

Лекция пройдет с 19:00 до 20:30 в лектории Музея Фаберже по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 21, Шуваловский дворец. Начало лекции в 19:00. Продолжительность: 1-1,5 часа.

Стоимость билета на одну лекцию - 450 рублей.